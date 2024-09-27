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都市病丨打邊爐「2習慣」恐心臟衰竭死亡率50%　醫生揭9大外貌變化或患心臟病

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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【打邊爐／火鍋／心臟衰竭／心臟癌症／死亡率／死亡風險／湯底／沙茶醬／症狀】天氣漸冷，又是打邊爐的好時候！不過，有心臟科醫生便提醒，打邊爐有2大飲食陷阱，令心臟衰竭機率增加，並分享心臟衰竭症狀，原來從「9大面相變化」即可看出端倪。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜產後氣血差恐致嚴重脫髮？醫師拆解3大生髮穴位+食材

台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任，曾在《健康晚點名》節目分享了打邊爐肇禍的案例。他指曾遇過一名女患者因覺得氣喘而求醫，檢查後發現有肺積水，原因是她打邊爐時有2個常見習慣：

除了愛喝湯，還會沾沙茶醬。

陳冠任表示，打邊爐的高鈉湯底及醬汁其實正正中了2大飲食陷阱，亦加重了心臟負擔，對本身有心臟病的病患尤其危險。他解釋指，一旦水分與鹽分一下子攝取過多，會導致肺積水、無法呼吸，亦會使心臟負荷過大，因此民眾打邊爐時要注意鈉的攝取。

心臟衰竭3大症狀

陳冠任指出，心衰竭常見症狀以「喘、腫、累」為主，一旦3症狀同時發生，建議立即就醫檢查心臟：

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心臟病有面相睇

除此之外，台灣心臟內科醫生張哲明在《新光醫院醫訊》發文，表示古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，心臟病其實可從「面相變化」中觀察出端倪，並列出9大外貌變化，一旦出現，有可能就是心臟病變的警號。

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