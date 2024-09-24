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流感疫苗︱衞生署推先導計劃容許中小學使用噴鼻式疫苗 目前5間中小學採用

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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(政府新聞處)

政府周日起開展新一季度流感疫苗接種計劃。醫衞局局長盧寵茂連同一眾衞生官員，今日(24日)前往接種疫苗。

衞生署署長林文健表示，上個年度接種計劃當中，60歲以上長者的疫苗接種率達5成2，長者院舍及院友的覆蓋率達8成。不過6個月大至2歲的接種率只有百分之22，雖已較前年增加一倍，但仍然十分不足。開放28間母嬰健康院予6個月大至兩歲幼兒接種疫苗、並開放全香港18區康健中心、康健站予50歲以上市民接種，希望可以增加接種覆蓋。

衞生署去年曾表示，目前亦沒有科學證據支持應優先使用噴鼻式減活流感疫苗。不過今年則改變接種策略，容許幼稚園及幼兒中心同一接種場合兩種疫苗、以及推出先導計劃容許中小學接種噴鼻式疫苗。衞生防護中心總監徐樂堅表示，今年有256間選擇噴鼻式，按年增加6個百分點，8間則選擇混合模式，其餘選擇注射性。另有3間中學選擇噴鼻式、2間小學選擇混合性。

盧寵茂表示，雖然天氣尚有點熱，但已有秋意，預料流感季節即將來到，呼籲盡早接種疫苗，指打針是「一年一度必須的約會」，「有心最怕遲、10月最合時」，呼籲市民盡早接種。 盧寵茂指，過去的流感季節，有32個患流感的兒童情況嚴重，需要住院，甚至需要深切治療，其中6人死亡，因此不能掉以輕心。他亦表示，今日同時接種第6針新冠疫苗，強調新冠疫情雖然較以往溫和，但未成為歷史。

當局今年購入66萬8千針注射性滅活疫苗、以及3萬7千針噴鼻式採購疫苗，採購合約亦容許需求大幅增加時有足夠疫苗應對。

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