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香港運動員｜奧運殘奧運動員大學分享會　張家朗：劍指世錦賽再衝金牌

社會

撰文： 黃小冰

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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浸大「為奧運及殘奧健兒喝采」分享會。 梁偉榮攝

浸會大學今（24日）舉行「為浸大奧運及殘疾健兒喝采」分享會，5名為浸大學生及校友的運動員，包括張家朗、陳浩源、盧蔚豐、馬君正及何宛淇出席。張家朗指，奧運完結後休息了一段時間，現已開始訓練，11月賽季開始後會陸續參與不同的比賽，短期的目標是希望能在世錦賽拿到金牌，團體方面就希望運用未來四年時間在人選或排陣上嘗試不同排陣等，目標是希望下屆奧運能夠爭取出線。

張家朗在分享會時提到，生涯最難忘的比賽是是次巴黎奧運的金牌戰，因東京奧運後當然希望追第二面金牌，「夠膽諗，但都會猶豫究竟自己做唔做到」，因為知道難度很大，尤其自己奧運前一個月，甚至決賽當日狀態均不好，很感激最後能夠堅持及頂著壓力贏到比賽；同時教練是法國人，能夠在其家鄉一起金牌，亦很難忘。

他透露教練Greg有別於傳統教練，雖然同很嚴厲但會因應運動員狀態調整訓練，而非只有死板的做法，感激教練給予自己相對的彈性，讓自己在心理及心態上能放得更開，「落場嘅時候就會打得開心啲」。

跆拳道代表盧蔚豐9月入學，他感激校方遷就其訓練及比賽時間，為期度身訂造彈性的時間表，認為學業及運動雙線發展，能讓自己「文武雙全」，亦幫助退役後的發展，希望學業上能「最基本合格先」。他指，目前能適應運動及學習兼行的生活，提到同學及老師也很樂意提供協助，如同學知道其比較忙，小組功課也會讓其負責較容易的部分。至於運動方面的目標，短期內希望在接下來的中國公開賽拿到獎牌，長期則會備戰下屆洛杉磯奧運。

滑浪風帆代表馬君正就分享，自己10多年的運動員生涯經歷很多，提到2015年入學後，停學約9年，期間亦遇到很多意外，其中很深刻的一次是在台灣訓練時遇到颱風並受傷，「上水嘅時候第一件事問我嘅隊友，我個鼻仲喺唔喺到？」，最終臉上要縫17針，所幸自己遇意外時仍有毅力爬回板上，否則或已葬身大海，笑指「更加唔好講話10年後返返學校嘅時候仲係靚女同學」。她指，生死攸關關頭確會問自己到底為何這麼辛苦還會堅持，但憑自己純粹的熱情、希望有一個人生目標去追，不想成為「鹹魚仔」而一直努力。

她亦提到，對是次巴黎奧運的長途賽因為風速不夠而在第49分宣布取消感可惜，指自己當時總名次是第五名，且計賽事雙重成績亦有機會入10強，當時曾質疑是否自己做得不夠好，所以上天仍不給自己一個機會，但希望能帶著遺憾到下屆亞運及奧運，繼續努力，接下來首先目標能在亞錦賽獲前三名。

至於早前已宣布將在殘奧後退役的輪椅羽毛球代表陳浩源就稱，自己將不會再參加國際賽，但仍會視乎傷勢考慮參與明年的全殘運；他現時仍為體院的運動員，亦正籌備幫助有特殊學習需要及身體殘障學童的學院，希望為他們提供訓練，並透過他們的力量或故事，再去幫助普通的學生，學院預計11至12月便會開幕；他同時也會返回浸大繼續完成因籌備殘奧而暫停的學位課程。

告別國際賽，他總結自己16年的運動員生涯是成功的，亦能做到在贏或頂級狀態下退下來的的目標，雖然是「含著淚同大家說再見，但都係開心嘅。」

另一殘奧硬地滾球代表何宛淇就稱，感謝大家支持香港運動員，亦感謝作為教練的丈夫的付出，提到在奧運奪得兩金後，之後會放眼明年的全殘運，指硬地滾球項目有機會在啟德體育園的主場舉行，希望大家屆時可以到場支持。

記者：黃小冰

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