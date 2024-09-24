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香港故宮｜「中華文明溯源」特展明起開放　玉龍等逾百件文物亮相

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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香港故宮文化博物館特別展覽中國銀行(香港)呈獻:「中華文明溯源」傳媒預覽及開幕。彭大偉攝

為慶祝國慶75周年，香港故宮文化博物館將於明日（25日）起，與中國文物交流中心聯合主辦「中國銀行（香港）呈獻：『中華文明溯源』」特別展覽，展出近110件（套）新石器時代至夏代、跨越5,000年的珍貴文物，大部分是首次在港展出，當中16件更為國家一級文物，包括玉龍、玉人頭像等。

展覽明起至明年2月7日舉行，按序分為「孕育—文明初成」、「綻放—古國文明的發展」及「傳承—王朝時代的開始」3個單元，展出來自全國14間博物館和考古機構、涵蓋9個考古文化及9個主要考古遺址的近110件（套）珍貴文物。

香港故宮文化博物館館長吳志華指，是次展覽可說是近年最全面介紹中華文明起源的展覽，以深入淺出及創新方法，展現中國近20年的重要考古成果。

他希望透過展覽讓觀眾，特別是年輕人，了解中華5,000年文化歷史，已主動聯絡教育局，積極安排學生到場參觀學習，且準備了不同教育配套；同時盼助外國觀眾了解中華文明的博大精深。

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3件「明星級」藏品

吳志華並稱，所挑選的展品均是中華文明探源工程最重要的文物，甫進入展廳更可看到3件「明星級」藏品，包括玉龍、玉琮及青銅斝，亦有觀眾會感興趣的動物圖形玉器，如玉豬龍等。他有信心展覽受歡迎，盼入場人數可達「凝視三星堆—四川考古新發現」特展錄得的逾22.7萬名。

香港故宮文化博物館副研究員黃煒均補充稱，玉龍、玉琮及青銅斝均是國家一級文物，其中玉龍屬紅山文化中晚期文物，身軀修長、以C型呈現，且有長吻及長鬣，被視為中國龍形象的濫觴；玉琮來自良渚文化，是王和貴族的身份象徵；青銅斝則為二里頭文化的溫酒器，以複合範技術鑄造而成，且專門由貴族使用，反映社會階級分層的複雜化進程，亦標誌着以青銅器為核心的禮制逐漸形成。

石家河遺址的人抱魚像

另一值得留意的是出土自石家河遺址的人抱魚像，料透過手捏泥質紅陶製成，代表巫師祈禱生活豐足、慶賀豐收或祭山求雨等；玉人頭像及玉虎頭則均為石家河玉器代表，其中前者料是權力與等級的標誌，且有學者認為此類玉人像，與四川三星堆文化祭祀坑出土的青銅頭像相似，加上兩者均位於長江流域一帶，故或存在交流，展現源遠流長的文化傳承。

此外，展覽設沉浸式多媒體裝置，以270度全景銀幕，重現中國史前時期規模最大城址之一、位於陝西省的石峁遺址，著名歌手及藝人張智霖更錄製了廣東話導賞，帶領觀眾了解遺址及文化；他亦會細說8件亮點文物的故事。另場內有裝置展現凌家灘貴族墓葬，助直觀感受文物如何被古人使用。

特別展覽的成人門票（包含參觀博物館其他專題展覽）100元，特惠門票50元。

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記者：梁薾心

故宮文化博物館 國慶 故宮 展覽 文娛藝術 博物館 陝西省

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