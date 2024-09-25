糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%

【糖尿病／飲食／醫生／血糖／醣／胰島素】飲食與健康息息相關！台灣有一家人集體罹患糖尿病，醫生經了解後，得悉這家人每餐都會吃3樣食物導致血糖飆高，誘發糖尿病，嘆指糖尿病可分3大成因，不少更可能是「吃出來的」，值得注意。

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台灣家醫科兼減重專科醫生楊智雯日前於Facebook專頁分享上述病例，指這一家人先後因不適前來求醫，結果全部都確診糖尿病，罹病率足達100%。醫生經問診後，發現這家人每餐都會炒飯及麵，而且一定會加辣椒醬及醬油這類調味料，有時太好吃更可以一人吃3碗，整碗麵更不會加任何配菜及蛋白質。

糖尿病｜高醣高鈉恐誘2大問題 引發多種健康問題

楊醫生強調，這種食法可導致血糖快速飆升到4、500mg/dl，加上只攝取了大量醣，因此很快有會出現飢餓感，之後又要再進食，導致持續高血糖。

除此之外，食物中加入的醬料含有大量鈉，又會增加脫水風險，容易引發高血糖高滲透壓狀態，這是一種糖尿病致命性的併發症，而這樣的高碳水飲食，亦會引發胰島素阻抗及代謝症候群，導致糖尿病、高血壓、高尿酸與肥胖等問題。

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糖尿病｜醫生拆解糖尿病2大類型

楊醫生解釋，糖尿病主要分為以下2種類型，除了遺傳亦可能與自身免疫力相關，因此見到一家人都有糖尿病情況，並不是因為家人患有糖尿病、其他人便一定會罹患糖尿病，亦有可能是「吃出來的」：

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糖尿病｜胰島素阻抗3大成因

隨著年齡增長，體能及身體代謝都會有所下降，假如飲食不當又缺乏運動，身體更可能會出現胰島素阻抗、不利於血糖調節，直到血糖失控時便有可能變成糖尿病。

醫生列出以下3大胰島素阻抗原因，強調飲食健康極為重要，假如知道「怎麼吃對食物」，即使已經進入糖尿病前期，只要及早發現問題源頭，則仍可保持身體健康：

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糖尿病｜胰島素阻抗3大調節法

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