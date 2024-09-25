  • 30°C
香港時間：2024925日 (三) 14:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【糖尿病／飲食／醫生／血糖／醣／胰島素】飲食與健康息息相關！台灣有一家人集體罹患糖尿病，醫生經了解後，得悉這家人每餐都會吃3樣食物導致血糖飆高，誘發糖尿病，嘆指糖尿病可分3大成因，不少更可能是「吃出來的」，值得注意。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜靜觀導師教2個腰部伸展動作　放鬆腰部肌肉釋放負面情緒

台灣家醫科兼減重專科醫生楊智雯日前於Facebook專頁分享上述病例，指這一家人先後因不適前來求醫，結果全部都確診糖尿病，罹病率足達100%。醫生經問診後，發現這家人每餐都會炒飯及麵，而且一定會加辣椒醬及醬油這類調味料，有時太好吃更可以一人吃3碗，整碗麵更不會加任何配菜及蛋白質。

糖尿病｜高醣高鈉恐誘2大問題 引發多種健康問題

楊醫生強調，這種食法可導致血糖快速飆升到4、500mg/dl，加上只攝取了大量醣，因此很快有會出現飢餓感，之後又要再進食，導致持續高血糖。

除此之外，食物中加入的醬料含有大量鈉，又會增加脫水風險，容易引發高血糖高滲透壓狀態，這是一種糖尿病致命性的併發症，而這樣的高碳水飲食，亦會引發胰島素阻抗及代謝症候群，導致糖尿病、高血壓、高尿酸與肥胖等問題。

相關內容：糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病 醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖

糖尿病｜醫生拆解糖尿病2大類型

楊醫生解釋，糖尿病主要分為以下2種類型，除了遺傳亦可能與自身免疫力相關，因此見到一家人都有糖尿病情況，並不是因為家人患有糖尿病、其他人便一定會罹患糖尿病，亦有可能是「吃出來的」：

點擊圖片放大
+3
+2

糖尿病｜胰島素阻抗3大成因

隨著年齡增長，體能及身體代謝都會有所下降，假如飲食不當又缺乏運動，身體更可能會出現胰島素阻抗、不利於血糖調節，直到血糖失控時便有可能變成糖尿病。

醫生列出以下3大胰島素阻抗原因，強調飲食健康極為重要，假如知道「怎麼吃對食物」，即使已經進入糖尿病前期，只要及早發現問題源頭，則仍可保持身體健康：

點擊圖片放大
+7
+6

糖尿病｜胰島素阻抗3大調節法

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

減肥謬誤︱糖尿病男戒碳水化合物減肥反痛風纏身　醫生警告陷「2大風險」恐致命
17:38 2024/08/22
減肥謬誤︱糖尿病男戒碳水化合物減肥反痛風纏身　醫生警告陷「2大風險」恐致命
糖尿病｜男子貪方便三餐「這樣吃」慘罹糖尿病　醫生：死亡風險增50%
18:30 2024/09/03
糖尿病｜男子貪方便三餐「這樣吃」慘罹糖尿病　醫生：死亡風險增50%
糖尿病｜糖尿病早期多無症狀　醫生列7種徵兆：小心皮膚現1異樣
18:46 2024/09/20
糖尿病｜糖尿病早期多無症狀　醫生列7種徵兆：小心皮膚現1異樣

你可能感興趣

減肥謬誤︱糖尿病男戒碳水化合物減肥反痛風纏身　醫生警告陷「2大風險」恐致命
17:38 2024/08/22
減肥謬誤︱糖尿病男戒碳水化合物減肥反痛風纏身　醫生警告陷「2大風險」恐致命
糖尿病｜男子貪方便三餐「這樣吃」慘罹糖尿病　醫生：死亡風險增50%
18:30 2024/09/03
糖尿病｜男子貪方便三餐「這樣吃」慘罹糖尿病　醫生：死亡風險增50%
糖尿病｜糖尿病早期多無症狀　醫生列7種徵兆：小心皮膚現1異樣
18:46 2024/09/20
糖尿病｜糖尿病早期多無症狀　醫生列7種徵兆：小心皮膚現1異樣
健康問題 壓力 網絡熱話 食用安全 減肥 肥胖 敏感 醫生 糖尿病 高血壓

最高瀏覽

超市大搜查｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》比拼8款熱門風筒
超市大搜查｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》比拼8款熱門風筒
旅客觸動酒店灑水系統　房間變水舞間要賠6萬8千元
旅客觸動酒店灑水系統　房間變水舞間要賠6萬8千元
流感疫苗｜2024流感疫苗接種計劃　政府資助8類人士可免費打針【附接種地點名單】
流感疫苗｜2024流感疫苗接種計劃　政府資助8類人士可免費打針【附接種地點名單】
哈佛研究︱菠菜食呢個量患結石風險增30%　醫生：可致腎衰竭
哈佛研究︱菠菜食呢個量患結石風險增30%　醫生：可致腎衰竭
親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話　專家指勿做這2事破壞關係
親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話　專家指勿做這2事破壞關係