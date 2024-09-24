adidas兩大人氣跑鞋全新色登場 孔雀藍ADIZERO BOSTON 12高CP值又搶眼

人氣adidas Running ADIZERO系列推出全新配色！兩大主打鞋款BOSTON 12 和ADIOS PRO 3都有新色，全新的孔雀藍色超清新搶眼。各位跑手，又是時候入手新鞋了。

自推出便極受歡迎的ADIZERO BOSTON 12，最吸引的莫過於其工藝式網布搭配透氣版型，強力支撐前足的靈活度及中足的穩定度。加上含有玻璃纖維的 ENERGYRODS 2.0 提供高效能中底韌性，配合LIGHTSTRIKE 2.0 使緩震、靈活度更高。

至於ADIOS PRO 3，其網布橡膠優質大底，提供絕佳抓地力。鞋身極輕，LIGHTSTRIKE PRO兩層最柔韌的泡棉，跑步時更覺輕盈零負擔，前掌及足弓位置亦有更高回彈力。

即睇全新系列：

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今次推出的新色為孔雀藍色，多個鞋款、衣物均有全新選擇，已陸續於adidas香港官方網上商店 、尖沙咀旗艦店等不同門市發售。無慮即決，把握時間入手吧！

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