港鐵嘉年華｜首設模擬駕駛室及展出維修車輛　明日至周五免費入場

▲ (陳靜儀攝)

港鐵公司由明天（24日）起一連5日於中環海濱活動空間舉辦鐵路主題嘉年華「 Chill Fun 鐵路樂園」，設機動遊樂設施及精彩表演等。嘉年華周六日場次已爆滿，明日至周五（25至27日）由下午1時開放至晚上9時，公眾可免費入場，毋須預先登記。

「Chill Fun 鐵路樂園」嘉年華分為五大園區，分別為「Pop-up 駕駛室」、「鐵路未來樂園」、「鐵路『區』樂部」、「『綠』鐵世界」及「飛天小列車」。港鐵推出首個戶外車長訓練模擬駕駛室，讓市民一嘗駕駛列車。港鐵亦首度展出多款港鐵維修車輛，市民可了解港鐵鐵路服務運作，及維持安全可靠服務的努力。

現場設多個以鐵路為主題的機動遊樂設施及攤位遊戲，市民可購買代幣參加，10個代幣售65元。嘉年華亦設多個打卡點，包括8米高巨型充氣列車、45個由迷你版列車、港鐵吉祥物及馬賽克車站組成的立方體；另發售多款地道小食，包括港式雞蛋仔、章魚小丸子及雪糕糖蔥餅等。

嘉年華期間，場內每晚會舉辦「Chill 精彩音樂會」，安排本地知名歌手及藝術團體輪流表演，推廣本地文化藝術。周日（29日）登場的張敬軒，將於現場首唱經典金曲《幾分鐘的約會》 ，與眾同樂。

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