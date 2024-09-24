著數優惠｜南豐紗廠周末美酒美食巡禮 每日指定會員送免費小食

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「過嚟紗廠飲嘢」

南豐紗廠迎來夏日壓軸新搞作，邀請大家「過嚟紗廠飲嘢」，與一眾好友舉杯暢飲，為炎夏降降溫！

以日本清酒和燒酎、本地手工啤酒，和本地人氣Buskers的音樂表演作伴，於紗廠Chill住度過周末！NF Touch 會員更可享會員專屬美食及消費優惠。

南豐紗廠聯合主打各國美酒及優質食品的Wine Discovery 覓酒坊及本地手工啤酒品牌吹啤啤，舉辦「過嚟紗廠飲嘢」，將一系列日本清酒燒酎及本地自家製玩味十足的手工啤酒帶到南豐紗廠。

Wine Discovery覓酒坊搜羅各地優質美酒及食品，致力為顧客帶來難忘的品酒體驗；本地手工啤酒品牌「吹啤啤」名字源自廣東話方言，既有「一飲而盡」的意思，同時又表達了啤酒所帶來的「爽一爽」感覺。

南豐紗廠更會夥拍The Other Busker，邀請20位本地表演者為大家演繹耳熟能詳的歌曲及原創曲目，繼續推動本地音樂。

每個活動日首40位新登記NF Touch會員可以免費獲得小食一份：「 德式紐倫堡腸和西班牙Chorizo 腸 （一份）」或「意大利Casale巴馬火腿片和芝士卷（一份）」和 $15飲品現金券（一張）。

現有NF Touch會員可以400 NF Points換領$15飲品現金券（一張），每活動日名額40名。先到先得，送完即止。會員可到地下禮賓部領取實體兌換券，再到指定商店換領。 

「過嚟紗廠飲嘢」

日期：    8月24日至9月15日 （逢星期五、六及日）

時間：星期五 （下午5時至晚上9時） 

星期六及日（下午2時至晚上9時） 

地點：南豐紗廠一樓106號舖 

「過嚟紗廠飲嘢」- 音樂分享

日期：8月24日至9月15日 （逢星期五、六及日）

時間：晚上7時30分至晚上8時

地點：南豐紗廠地下紗廠坊 

「過嚟紗廠飲嘢」- 音樂分享

日期：8月24日至9月15日 （逢星期五、六及日）

時間：晚上7時30分至晚上8時

地點：南豐紗廠地下紗廠坊 

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