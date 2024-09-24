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親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話　專家指勿做這2事破壞關係

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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小學生最憎聽父母10句說話，專家指勿做權威型「命令式」最容易破壞關係。

【學業壓力/學童精神問題/負面情緒/親子關係/育兒/管教模式/命令式】隨著新學年開始，香港小學生面對巨大的學業壓力，很多家長未必能幫助子女排解這些負面情緒，導致親子關係緊張。和富社區服務網絡以問卷訪問過千名小學生，發現現今小朋友最反感父母的「命令式」說話，專家建議多嘗試換位思考，令溝通能夠更正確及有效的方向進行。

學童精神健康｜調查揭3成學生受抑鬱困擾　中學生：與家人溝通打消輕生念頭

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親子關係｜父母忌「命令式」說話

和富社區服務網絡今年主辦「家心聯繫」計劃，旨在喚起港人對親子溝通及相處的反思。其中和富團隊進行了「小學生十大最鍾意及最唔鍾意聽到父母的說話」問卷調查，於2024年4月至6月期間，在多間本港小學合共收集了1,226份有效問卷，對象是小四至小六的學生。

綜合調查結果，反映現今世代的小朋友最反感出自父母所講的說話，並非源於不滿學業成績，反而更多是日常相處上父母不甚為意的「命令式」說話，例如「我數三聲！三，二，一！」及「到底要我講幾多次」，再且家長「比較文化」在孩子成長過程中造成了不小的困擾，影響了他們的自尊心和自信心。

資深認證婚姻及家庭治療師及臨床督導謝韻姿女士（Vincci）認為，這種權威型的管教方式往往會摧毀孩子的獨特性，並建議家長應多嘗試換位思考，理解孩子的感受。

親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話

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    親子關係｜調查反映4大重點

    1. 4類管教模式

    心理學上，家長的管教模式大至可分為4種：權威型、忽略型、放任型及恩威並重型。權威型父母要求子女完全服從；忽略型父母對孩子漠不關心；放任型父母則容易讓孩子變得自我中心。專家建議採用恩威並重的管教方式，既要體會孩子的感受，又要設立合理的規範和期望，並給予適當的自由。

    根據調查，小學生最討厭聽到的話是「我數三聲！三，二，一！」，這種指令式的語言常見於權威型父母。這會導致孩子出現焦慮和退縮，親子關係也容易緊張。婚姻及家庭治療師Vincci指出，當孩子不聽話時，家長的「激氣」反而應該轉化為耐心，探討孩子行為背後的原因，並以清晰的方式教導正確做法，而不是單靠命令。

    2. 善用積極式強化及否定式強化

    善用積極式強化和否定式強化可以改善孩子的行為。當孩子不聽話時，情緒性的責罵往往無法解決問題。此時，強化理論（Reinforcement Theory）會更有效。

    「否定式強化」是指剔除不好的事情以促進行為。例如，當孩子尚未完成功課時，不要說「未做晒功課無得玩」，而是告訴他們：「你快啲做好功課，我就唔會阻住你玩」。

    「積極式強化」則是當孩子表現好時，父母用讚賞或獎勵來鼓勵他們。簡單的讚美如「好叻仔／女」或「考得咁好，想要咩獎勵」能有效促進他們的表現。這種方式也教會孩子「若有所得，必先付出」的道理。

    婚姻及家庭治療師Vincci指出，積極式強化不必依賴物質獎勵，過度獎賞可能會讓孩子忽略行為本身的意義。因此，家長應透過溝通讓孩子理解行為的本質，幫助他們成為更負責任和自律的人。

    3. 5種愛的語言

    維繫良好的親子關係，了解孩子愛的語言（如服務的行動、身體接觸、肯定的言詞、優質時間、禮物）能讓他們感受到被愛。然而，根據最新的「香港家庭開心指數」調查，港人在5種愛的語言中表現最弱的正是肯定的言詞。

    調查顯示，小學生最想聽到，但父母卻從來都不會說的話，除了最多票的「考得咁好，等爸爸媽媽帶你去迪士尼玩」屬獎勵性外，僅次的均是渴望得到父母支持及肯定的句子，包括「第時大個咗，遇到咩困難都可以返屋企」、「爸爸媽媽尊重你嘅諗法」、「不愧係我個仔/女」等。

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    4. 切忌比較孩子

    香港社會普遍存在比較文化，家長不僅會將子女與兄弟姊妹比較，還會與其他孩子進行比較。這種做法使得孩子們在潛意識中感到自己不如同齡人，進而削弱了他們的自尊心。

    綜合調查結果，小學生討厭父母一方面教導凡事毋須比較，重要是做好本份；但另一方面卻表示：「你學吓細佬／細妹啦！」、「你睇吓哥哥/姐姐幾叻」等。此外，部分受訪小學生則希望家長能遵守承諾、以及尊重小孩子的私隱。Vincci強調，每個孩子都是獨一無二的，過度比較只會對他們的成長造成負面影響。

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