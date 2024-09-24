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兒童健康丨家中小孩子「唔聽話」？ 可能是因先天「高敏感」　專家揭「高敏感兒童」常見4大特質

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 40 分鐘前

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【兒童健康/高敏感兒童/感官刺激/共感能力/敏銳/理解能力】家中小孩鬧情緒，經常會被人誤以為是「唔聽話」，但有兒童心理專家便指這些行為可能是源於小孩天生的高敏感特質，他更分析高敏感兒童常見的4大特質。

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台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新於Facebook以「如何和高敏感孩子相處」發文指「高敏感兒童」主擁有4大特質，包括抽象概念的理解能力、敏銳察覺細微變化、細膩敏感的感官刺激、豐富的同理共感能力，因此父母和照顧者應為他們營造一個安全、溫馨的環境，例如避開過多的刺激和壓力源，讓他們感受到被理解和接納，活出最燦爛的自己。

「高敏感兒童」常見4大特質

  • 抽象概念的理解能力：可以吸收各種訊息的養分後，並讓它迅速開花結果。
  • 敏銳察覺細微變化：一朵盛開的鮮花，都足以在他們心中孕育出最炫目的想像景致，就連隔壁班同學換了新髮型，某個家具最不起眼的裂痕，都逃不過他們銳利的目光。
  • 細膩敏感的感官刺激：他們的五感就如放大鏡，捕捉著世界每一絲微小的訊號，如喧鬧的人群便會像震耳欲聾的雷鳴。
  • 豐富的同理共感能力：如同一面鏡子的心靈，映射出周遭人們的悲喜憂愁，高敏感兒童情緒會易受旁人影響。

黃閎新強調，高敏感絕非弱點，而是一種獨特的力量，我們應該欣賞並珍視這份天賦，用愛與尊重的態度，引導孩子活出最燦爛的自己。

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