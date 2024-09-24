迪士尼加價｜標準一日門票最貴直逼千元　長者年票最多飈升3倍

▲ 迪士尼樂園門票明天起加價。

迪士尼樂園入場門票新價格將於明天（9 月 25 日）起生效，成人及小童一日門票價格上調5至7％，「奇妙處處通」會員卡價格上調3％至3倍。2024年11月28日或之前將有特別優惠，客人可以舊價購買一日門票。

長者門票及「奇妙處處通」長者會員卡的年齡限制，將會降低至60歲。按香港和鄰近地區主題樂園及旅遊景點的一貫市場做法，小童及長者賓客將會歸納為同一個門票類別。小童、學生及長者的「奇妙處處通」會員卡價格，亦會整合為同一價格類別。香港迪士尼會繼續向「樂悠咭」持咭人 （年滿 60 歲或以上的香港居民） ，提供以$100優惠價購買一日門票。

香港迪士尼樂園新票價（元）

票種 第1級別 第2級別 第3級別 第4級別 標準門票 669 （+4.7%） 759 （+5.6%） 849 （+6.3%） 939 （+6.8%） 小童 499 （+5.1%） 569 （+5.6%） 639 （+6.7%） 705 （+7.0%） 長者及「樂悠咭」持咭人 100（不變）

「奇妙處處通」年票新票價

票種 白金卡 金卡 銀卡 標準 4998 （+6.8%） 2748 （+7.4%） 1568 （+6.8%） 小童 3748 （+11.3%） 2058 （+13.2%） 1178 （+8.3%） 學生 3748 （+5.3%） 2058 （+7.3%） 1178 （+2.6%） 長者 3748 （+321%） 2058 （+292%） 1178 （+273%）

「奇妙處處通」優惠：

新會員：

優惠 1：「奇妙處處通」限時優惠：即日起至 2024 年 12 月 18 日， 在同一筆交易購買三張或以上全新「奇妙處處通」會員卡，可享舊價 85 折優惠。同一時間購買三張全新「奇妙處處通」會員卡，可節省高達$3,066。

優惠 2：於 2024 年 11 月 28 日或之前，可以舊價加入成為「奇妙處處通」會員。

現有會員：

現有會員可透過續會及提前續會優惠享有更大折扣，低至舊價7折。

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