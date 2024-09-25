香港迪士尼加價｜迪士尼門票最貴直逼千元 長者年票最多飊升3倍
發布時間： 2 小時前
最後更新： 48 分鐘前
香港迪士尼樂園又加價！迪士尼門票的新價格將於今天（9 月 25 日）起生效，成人及小童的一日門票價格上調5至7％，「奇妙處處通」迪士尼年票價格上調3％至3倍。2024年11月28日或之前將有特別優惠，客人可以舊價購買迪士尼門票的一日門票。
長者迪士尼門票及「奇妙處處通」長者會員卡的年齡限制，將會降低至60歲。按香港和鄰近地區主題樂園及旅遊景點的一貫市場做法，小童及長者賓客將會歸納為同一個門票類別。小童、學生及長者的「奇妙處處通」迪士尼年票價格，亦會整合為同一價格類別。香港迪士尼會繼續向「樂悠咭」持咭人 （年滿 60 歲或以上的香港居民） ，提供以$100優惠價購買迪士尼一日門票。
香港迪士尼樂園新票價（元）
|迪士尼門票的票種
|第1級別
|第2級別
|第3級別
|第4級別
|標準門票
669元
（+4.7%）
759元
（+5.6%）
849元
（+6.3%）
939元
（+6.8%）
|小童
499元
（+5.1%）
569元
（+5.6%）
639元
（+6.7%）
705元
（+7.0%）
|長者及「樂悠咭」持咭人
|100元（不變）
「奇妙處處通」迪士尼年票新票價
|迪士尼年票的票種
|白金卡
|金卡
|銀卡
|標準
4998元
（+6.8%）
2748元
（+7.4%）
1568元
（+6.8%）
|小童
3748元
（+11.3%）
2058元
（+13.2%）
1178元
（+8.3%）
|學生
3748元
（+5.3%）
2058元
（+7.3%）
1178元
（+2.6%）
|長者
3748元
（+321%）
2058元
（+292%）
1178元
（+273%）
「奇妙處處通」迪士尼年票優惠：
新會員：
優惠 1：「奇妙處處通」限時優惠：即日起至 2024 年 12 月 18 日， 在同一筆交易購買三張或以上全新「奇妙處處通」迪士尼年票，可享舊價 85 折優惠。同一時間購買三張全新「奇妙處處通」迪士尼年票，可節省高達$3,066。
優惠 2：於 2024 年 11 月 28 日或之前，可以舊價加入成為「奇妙處處通」會員。
現有會員：
現有會員可透過續會及提前續會優惠享有更大折扣，低至舊價7折。
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