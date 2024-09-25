香港迪士尼加價｜迪士尼門票最貴直逼千元　長者年票最多飊升3倍

▲ 香港迪士尼樂園門票加價。

香港迪士尼樂園又加價！迪士尼門票的新價格將於今天（9 月 25 日）起生效，成人及小童的一日門票價格上調5至7％，「奇妙處處通」迪士尼年票價格上調3％至3倍。2024年11月28日或之前將有特別優惠，客人可以舊價購買迪士尼門票的一日門票。

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長者迪士尼門票及「奇妙處處通」長者會員卡的年齡限制，將會降低至60歲。按香港和鄰近地區主題樂園及旅遊景點的一貫市場做法，小童及長者賓客將會歸納為同一個門票類別。小童、學生及長者的「奇妙處處通」迪士尼年票價格，亦會整合為同一價格類別。香港迪士尼會繼續向「樂悠咭」持咭人 （年滿 60 歲或以上的香港居民） ，提供以$100優惠價購買迪士尼一日門票。

香港迪士尼樂園新票價（元）

迪士尼門票的票種 第1級別 第2級別 第3級別 第4級別 標準門票 669元 （+4.7%） 759元 （+5.6%） 849元 （+6.3%） 939元 （+6.8%） 小童 499元 （+5.1%） 569元 （+5.6%） 639元 （+6.7%） 705元 （+7.0%） 長者及「樂悠咭」持咭人 100元（不變）

「奇妙處處通」迪士尼年票新票價

迪士尼年票的票種 白金卡 金卡 銀卡 標準 4998元 （+6.8%） 2748元 （+7.4%） 1568元 （+6.8%） 小童 3748元 （+11.3%） 2058元 （+13.2%） 1178元 （+8.3%） 學生 3748元 （+5.3%） 2058元 （+7.3%） 1178元 （+2.6%） 長者 3748元 （+321%） 2058元 （+292%） 1178元 （+273%）

「奇妙處處通」迪士尼年票優惠：

新會員：

優惠 1：「奇妙處處通」限時優惠：即日起至 2024 年 12 月 18 日， 在同一筆交易購買三張或以上全新「奇妙處處通」迪士尼年票，可享舊價 85 折優惠。同一時間購買三張全新「奇妙處處通」迪士尼年票，可節省高達$3,066。

優惠 2：於 2024 年 11 月 28 日或之前，可以舊價加入成為「奇妙處處通」會員。

現有會員：

現有會員可透過續會及提前續會優惠享有更大折扣，低至舊價7折。

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