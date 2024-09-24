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直擊｜全港首個盲盒旅行團周國賢同行　團友上機知目的地開心到跳起

休閒消費

撰文： 王茵芸

發布時間： 2 小時前

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「盲盒旅行團」一行約20名團友上周五由香港出發。(攝：王茵芸)

如果有一個盲盒旅行團，要由香港出發，但目的地待起飛時才知悉，大家又會否有興趣挑戰？記者今次便隨團直擊全港首個盲盒旅行團的出發經過。

話明盲盒，即是出發前不會得知目的地和行程，在適當時機才會正式向參加者公布，由AirAsia 聯乘香港本地品牌CLS Holiday舉辦的全亞洲首個盲盒旅 行團活動 「唔知去邊亞」旅行團，由8月19日起招募敢於挑戰的旅客參加出發，作為特別品牌推廣活動，僅此一團，每位團費$4,888（包稅、機票連20KG行李、食宿及當地交通）。

充滿熱情及活力的機組人員(攝：王茵芸)

盲盒旅行團上周五中午在香港國際機場出發，全團共約20名團友，此次團友除了早前公開招募的參加者外，還有歌手周國賢以及幾位旅遊達人，出發前一刻，大家都未知行程，但旅行團事前會叫團友準備適合氣候的衣服。

團友包括周國賢

為保持活動神秘感，主辦方均沒有提前向參加者及對外洩露有關目的地的任何資訊，上機前始知道下午會在吉隆坡短暫中轉，直至飛上3萬呎 的高空，才公布落機地點。為讓旅客們有更多難忘體驗，AirAsia特別為航班上的每一位乘客製作活動盲盒及精美紀念品，並由機組人員帶領下，在飛行途中進行互動遊戲，一同打開盲盒揭曉目的地，掀起興奮氣氛。

機上工作人員在指定時間開始跟乘客玩有獎遊戲炒熱氣氛時，然後派盲盒禮品給機上所有人，盲盒內是為乘客特別設計極具熱帶風情的擴香石，以及一個標示目的地的吊牌。

團友上機後方知道會由吉隆坡轉機。(攝：王茵芸)

有團友開心到跳起

最後由主持人打開手上的magic box，宣佈今次「唔知去邊亞」的真正目的地：是由吉隆坡中轉聯程至馬 爾代夫！當公布旅程後，機上氣氛瞬間沸騰，有團友甚至開心到跳起！

當機上公布目的地後，氣氛瞬間沸騰，有團友甚至開心到跳起！(攝：王茵芸)

旅行團的5日行程中，團友將會入住Bandos Maldives，參加首都馬累市內遊及出海行程，有充足時 間享受被譽為「人間天堂」的陽光與海灘。驚喜 飛往印度洋上島嶼天堂馬爾代夫。

星級嘉賓周國賢亦是隨機團友。(攝：王茵芸)

入住的Bandos Maldives，屬馬爾代夫的四星級酒店，房間未算奢華，但空門感十足，而當看到當地的陽光和海灘，團友們都大表滿意。星級嘉賓周國賢說：「自己從來未試過這種團，所以決定參加，都很有趣。」

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