Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感

人到中年，身體機能難免會開始衰退、老化。當進入更年期後，男女皆會出現生理及心理上的轉變，不少夫妻會因而抱怨對方脾氣比以前暴躁，動輒發火鬧脾氣；生理上男士可能力有不逮，導致夫妻歡愉時未能盡興。以上種種的情況都是婚姻的重大危機，TOpick邀請本港泌尿外科專科黃國田醫生就上述問題，逐一解開更年期婚姻的矛盾，提出及早用藥治療是治本的方法，切忌諱疾忌醫，延誤治療的黃金時間。

更年期男女身心轉變

泌尿外科專科醫生黃國田指出，更年期男女都會出現身心的轉變，常見徵狀包括女士的停經，以及更年期的男士難免會出現的性功能障礙，包括性慾、射精、甚至勃起功能上的障礙。

而造成男士勃起功能障礙亦有不少內在和外在因素形成，如血壓高、膽固醇高、糖尿病等，這些都會影響人的血管和神經系統的問題。心理因素方面，人到中年或許會遇到生活、家庭、工作壓力等。

性生活不合演變成夫妻矛盾

勃起功能障礙可能會影響夫妻關係，尤其是夫妻之間性生活不協調，難免會掃興。黃國田醫生表示，同一件事情反覆做得不好，導致男士自信心下降，當出現不舉問題又沒有對症下藥，表現自然每況愈下，甚至會造成男士晚年抑鬱的情況。

首選口服藥物 治療勃起功能障礙

故此，黃國田醫生建議，上述勃起功能障礙的男士可以採取藥物治療，例如現時有第一線口服藥物治療（又稱PDE-5 Inhibitor），能夠有效改善男士勃起功能的問題，選購時可以選擇一些有信譽且歷史悠久的大牌子。他亦建議，男士可從藥效時間考慮選購，現時有些藥丸已經能夠達到十多分鐘起效，甚至口溶丸不用配水服用，非常方便快捷。

宜選購有信譽大牌子 小心坊間冒牌成藥

黃國田醫生亦提醒，男士們選擇用藥時最好先與主診醫生商討，切勿在坊間或網上自行購買來歷不明的壯陽成藥或補品。他解釋，有些成分或來歷不明的藥物有可能暗藏風險，消費者或有誤買假藥的風險。他續指，以往有新聞報道指，有不法商人或將壯陽藥物混合興奮劑，統一染上顏色，以幾可亂真的外表再重新包裝出售冒牌藥物，冒充正牌藥物欺騙消費者。

醫生分享成功個案

黃國田醫生分享一個用藥成功修補夫妻關係的好例子，以釋除女士們對於不舉藥物的誤解。他指，曾經有一對專業人士的夫妻來求診，因為兩人性生活多年來都不協調，導致結婚多年都沒有生兒育女。兩人經過檢查後，身體和生殖能力皆正常，黃醫生遂處方PDE-5 Inhibitor的藥物。僅服用2、3次後便順利成孕，是一個用藥後非常成功的個案。

6招提升晚年夫妻親密感

對於更年期夫婦可以如何重拾激情，建議6大貼士幫助夫婦增加親密感。同時亦建議，若擔心自己可能已有勃起功能障礙的男士，可以上網自行做問卷，如:(IIEF-5) 國際勃起性功能障礙指標問卷，以評估自身勃起功能障礙的情況，再從長計議採用適合療法。更年期男女身體退化是必經階段，夫妻之間應互相體諒、扶持，坦誠相對無須忌諱。適當時用藥亦不失為一個維繫家庭和諧的好方法。

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