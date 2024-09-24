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十一國慶｜吳志華：西九文化區已仔細規劃便利旅客　盼參觀人數勝去年

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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吳志華表示，香港故宮以至整個西九文化區已進行仔細規劃，便利旅客十一黃金周參觀(彭大偉攝)

國慶75周年將至，香港故宮文化博物館館長吳志華今日（24日）指，按去年經驗，十一黃金周有很多內地客到西九文化區參觀，加上政府推出一系列吸引旅客來港旅遊的措施，香港故宮以至整個西九，已進行仔細規劃，以便利旅客參觀，包括優惠、交通、人流管制措施等。

吳志華稱，香港故宮亦設兩個專題展覽，包括「中國銀行（香港）呈獻：『中華文明溯源』」及「法國百年時尚—巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770-1910年」，希望期間參觀人數達去年數字，甚或更高。
　
他又稱，在8月暑假期間到訪香港故宮的內地客平均佔整體53至55%，有一至兩周更高達58%，當中大部分為家庭客；海外旅客佔20%。

至於十一黃金周的旅客組合，他說仍要觀察市場變化，但可肯定到西九文化區M+及香港故宮參觀，已成為很多內地旅客的選擇，「有時問他們（旅客）來自那裏，他們說很遠，來自遼寧。為何來香港旅遊？說是來看香港故宮展覽。」

他盼未來繼續製作高質素及高水平的展覽，並加強旅遊組合，吸引旅客參觀博物館。

至於香港故宮上月調整票價有否影響入場人數，吳志華指8月為香港旅遊旺季，故看不到有影響，但9月開學人數有相對調整。

不過，他形容香港故宮將有很多精彩展覽，相信會吸引到很多中外旅客，特別是香港朋友及學生。

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記者：梁薾心

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