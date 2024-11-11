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腸胃炎飲食｜醫生列5大腸胃炎飲食建議　2類食物加速復元：不要吃白粥

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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不少人都患過腸胃炎，有醫生就拆解坊間迷思，並列出5項腸胃炎期間的飲食建議。

【腸胃炎／諾如病毒／止嘔／止瀉／腸胃炎飲食】不少人都曾患過腸胃炎，坊間有不少相關迷思，例如要空腹、停止進食，又或是患病期間吃白粥「清腸胃」等。不過有台灣醫生就指出，白粥、白麵包等食物其實對康復並無幫助，並列出5項腸胃炎飲食建議，供市民參考。

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台灣小兒科醫生「傑登醫師」日前在個人Facebook專頁發文，表示當地近日出現多宗感染諾如病毒導致患上腸胃炎的病例，他自己亦同樣中招，出現發燒及一天腹瀉10次的症狀，形容自己「整個人黏在馬桶上」。

他指出，諾如病毒的傳染途徑是接觸病人的嘔吐物、排泄物，以及嘔吐或排泄時所產生的飛沫，因此提醒市民平日應該多洗手、用稀釋漂白水消毒被污染過的物體表面，並且避免吃生冷食物，以預防感染病毒。

萬一真的感染病毒，患上病毒性腸胃炎又該如何應對？傑登醫師就指，以往大多建議腸胃炎患者空腹、不要吃東西，但有研究就發現，患者在沒有嘔吐，且肚子不痛時，其實應該盡早開始嘗試進食，而正確飲食下能幫助腸胃更快恢復、減少不適。

腸胃炎飲食｜補充蛋白質及低纖維食物

他並列出以下5項腸胃炎期間的飲食建議，有需要的市民不妨參考。

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值得留意的是，過往不少腸胃炎患者都會選擇吃白粥、白麵包等食物「清腸胃」，但傑登醫師就解釋，這些食物的營養其實非常不均衡，不但對康復沒有幫助，甚至反而有可能拖慢恢復速度。

傑登醫師最後亦提醒，市民患病期間務必注意飲食衛生，並在症狀緩解後持續保持良好衛生習慣，以免再次感染病毒或傳染給他人。

更多相關報道：網絡熱話︱新加坡遊客食車仔麵　胃痛狂嘔3度入院揭食物中毒　店家留言慰問辣㷫網民

腸胃炎｜諾如病毒可致急性腸胃炎

根據本港衞生防護中心資料，諾如病毒（諾沃克類病毒）常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。

人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。

諾如病毒病徵

症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

傳播途徑

感染可透過下列途徑傳播：

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治理方法

只要為患者補充足夠水分，並提供輔助性治療，一般可於1至3天內自行痊癒。抗生素對此病並無療效。

同場加映：6大食物類別易致食物中毒

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中表示，通常細菌性食品中毒原因來自於生鮮海產、貝殼類、肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律、澱粉類製品、低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品等。這些食物都會容易滋生不同細毒、病毒、天然毒或化學物質，而導致食物中毒。

高敏敏補充，常造成食物中毒的主要物質包括：

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