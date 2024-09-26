MBTI︱16型人格測試爆紅5分鐘免費測！解析真實性格洞察天賦【内文附鏈接】

▲ 16型人格測試爆紅 5分鐘免費測！解析真實性格洞察天賦

【mbti/心理測驗/16型人格測試/mbti測試/I人/E人/内向/外向/社交障礙/mbti性格/mbti職業】近年成為網絡熱話的「MBTI 16型人格測試」，你聽説過了嗎？常有人自稱「I人」或「E人」，又是什麽意思呢？即睇介紹了解更多！

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「MBTI」全稱為Myers-Briggs Type Indicator（邁爾斯布里格斯性格分類法），由瑞士心理學家榮格（Carl G. Jung）在著作《心理類型》中提出。後來，美國心理學家Katharine Cook Briggs與女兒Isabel Briggs Myers，將MBTI理論進行研究整理，基於不同人大腦的感知和判斷差異，發展出16型人格測試。這套心理測驗可以幫助人們深入了解自己的性格特點，甚至分析情感、職業向發展，極具啓發性，因此被網民化用成個人特質的代名詞。

4項測試指標

MBTI測試從心理學角度，將人們分成16種不同的人格類型，每種類型由4個字母代碼表示，即測試評估的4項指標，包括能量取向（E / I）、感知方式（S / N）、決策方式（T / F）及生活態度（J / P）。

測試者將透過一系列選擇題，用最直觀的想法作答，以反映測試者在4項指標方面的偏好；最終答案將分析出測試者的性格，幫助人們探索和理解自己與他人之間的人格差異，還能應用在職業及情感方面的分析。

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16種MBTI人格類型

MBTI有四大顏色分類，是由美國心理學家大衛·凱爾西（David West Keirsey）將16型人格依照4種氣質類型做分類，亦稱作「凱爾西氣質類型Keirsey Temperament」。

1. 紫人組：「NT」理性主義者（Rationalists）

座右銘：我們只做有意義的行動！

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2. 綠人組：「NF」理想主義者（Idealists）

座右銘：我們想讓世界更美好！

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3. 藍人組：「SJ」社群主義者（Guardians）

座右銘：我們會讓社會穩定運作！

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4. 黃人組：「SP」現實主義者（Artisans）

座右銘：我們想仔細探索這世界！

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