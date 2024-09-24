董之英風波︱孔德賢憶起慘痛經歷　學界籃球賽打入4強因老師疏忽被DQ

【董之英/籃球賽/孔德賢/學界足球】有學界皇馬之稱的「足球名校」仁濟醫院董之英紀念中學因遲交沙西區學界甲組所有運動項目的報名表，將缺席學界足球比賽，令一班辛苦訓練的學生白費心機。對此TVB藝人孔德賢得悉事件後，憶起自己中學時的慘痛經歷，作為前學界籃球代表的他，曾遭遇類似經歷，直言「絕對無辦法放得低」，他更為院董之英的學生發聲「可唔可以比一次機會佢哋?唔好令佢哋遺憾一世」。

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TVB藝人孔德賢（Danny）在社交網感觸分享自身經歷，他講述小時候因老師疏忽被DQ學界籃球賽4強的經歷，更自此成為童年陰影。

Danny發文表示，小時候自己和同學是學界籃球四強，而當時所有參賽資格證都在負責老師家中，老師去了旅行，沒有人有辦法取得，最終連出賽資格都無，自動被判輸，

想當年學界籃球4強，當時負責老師放假去了旅行 然後所有人的學界證(參加比賽一定要嘅資格證）漏咗喺佢屋企，無人去到佢屋企拎，然後我哋連出賽資格都無，自動被判輸波，嗰年我哋中4，即係大B grade, 可以話係我哋呢班波最齊腳最集中訓練嘅一年，目標係學界拎到牌，然後因為呢一次嘅人為意外，我哋連爭獎嘅資格都無咗。

董之英︱孔德賢:輸波唔係最慘

Danny指一班隊友苦練了4年，每日放學練到天黑，無數的汗水與努力，化為烏有，

有時輸波唔係最慘，因為可以輸，技不如人咪再練過，但係因為呢啲原因而令到喪失資格，絕對無辦法放得低，個次係我第一次係球場喊，亦都係唯一一次。

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董之英︱孔德賢為學生發聲

他指事後老師有道歉，但隊友都不想理他，整件事非一句對不起可以解決及原諒:

佢同我哋say sorry，但我哋無人出聲，一粒聲都無，因為我哋完全唔想理佢，呢件事唔係一句對唔住可以解決同原諒。

Danny坦言明白董之英學生的感受，希望各界可以給他們一個機會，

對於一班大嚟講，比賽可能無咗咪無咗，下年再嚟，有咩所謂？踢波啫，打波啫，讀書好過啦 但對於一班滿腔熱情，有目標，有為自己想得到嘅結果而努力嘅小朋友，當時嘅學界可能係我哋世界嘅全部 人為錯誤？疏忽？荒謬規矩係規矩，絕對需要遵從，而達致公平，但班小朋友係無辜，值得有一個比賽去證明自己嘅機會。

Danny以過來人的身份表示相信董之英的學生對於這個遺憾會記足一世，

如果真係無得比賽，比起被大炒10:0更可怕，呢個遺憾，我相信佢哋呢一世都會記得，唔係因為佢哋係代表邊間學校，而係因為佢哋係一班有夢想有目標嘅年青人，可唔可以俾一次機會佢哋？唔好令佢哋遺憾一世。

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董之英︱學生情緒受困

有「足球名校」之稱的仁濟醫院董之英紀念中學，在今屆沙西區學界甲組所有運動項目賽事均遲交報名表，恐致該校足球隊「降班」，變相連續兩年禁止參加全港學界精英足球比賽，有學生更稱未能參賽會造成「一生遺憾」，陸續出現情緒問題。其中一名求助社工的中六級男生稱，因成績差而在去年轉讀董之英，視足球為其理想職業，雖然學校犯了「非常低級錯誤」，他並無怪責學校，惟事件引起他出現失眠、異常煩燥及焦慮等情緒問題，他說：

我唔可以踢到學界，我覺得係呢一世嘅遺憾。

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