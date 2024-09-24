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港鐵嘉年華2024｜港鐵45周年Chill Fun鐵路樂園登陸中環　免費玩模擬駕駛列車+巨型迷宮

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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港鐵45周年嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」登陸中環，設有多個機動娛樂設施，大家可免費入場遊玩！（任薏攝）

【親子好去處/免費好去處/港鐵嘉年華2024/Chill Fun鐵路樂園/中環海濱空間】為慶祝港鐵45周年，由9月25日至29日將於中環海濱活動空間舉辦嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」，設有5大園區、多個巨型打卡位，以及多個攤位遊戲，其中必玩重點是首度於戶外展出的模擬駕駛體驗。另外，港鐵嘉年華更邀請了多位歌手和藝術團體輪流演出，當中包括張敬軒和Zpecial。活動開放至晚上九時，市民可於平日場次免費入場，而周六日已於早前預約爆滿，有興趣的大家記得mark家時間去喇！

港鐵在9月25日至29日於香港中環海濱空間舉辦「Chill Fun 鐵路嘉年華」。（任薏攝）

港鐵嘉年華2024｜設5大園區 化身車長駕駛列車

港鐵在9月25日至29日於香港中環海濱空間舉辦「Chill Fun 鐵路嘉年華」，其中設有5大園區，分別是「Pop-up駕駛室」、「鐵路未來樂園」、「鐵路『區』樂園」、「『綠』鐵世界」及「飛天小列車」，當中「Pop-up駕駛室」設有首度於戶外展出的車展模擬駕駛室，小朋友可以化身車長，體驗駕駛工作，學習列車的運行，該園區亦有適合親子同遊的兒童火車，每架車更是以港鐵不同的列車造型設計。

另外，「飛天小列車」設有2個分別是3米高的「『飛天』高鐵隊長@動感號」及「『飛天』機鐵仔@機場快綫列車」的懸浮充氣打卡位，其他主題園區則設有大型充氣滑梯、巨型迷宮、港鐵首輛電動巴士等互動設施。

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港鐵嘉年華2024｜2大打卡位 8米高巨型充氣列車成焦點

場內中央位置設有全場最大的打卡位——8米高巨型充氣列車，以及45個由迷你版列車、港鐵吉祥物及馬賽克車站組成的立方體，另外，在「維修車輛展示區」則首次公開展出數架維修車輛，包括電動牽引車、輕鐵路面路軌兩用車等，大家更深入了解維持鐵路服務的幕後功臣。

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港鐵嘉年華2024｜8大攤位遊戲 贏取精彩獎品

場內設有8個不同的攤位遊戲，大家可以透過玩樂學習鐵路安全訊息及鐵路冷知識，成功挑戰更可獲取獎品，包括港鐵吉祥物公仔、列車造型咕𠱸、野餐墊等，鐵路迷切勿錯過！場內攤位遊戲及部分遊樂設施需要購買代幣卡參與，每張卡內含10枚代幣，價錢為$65。

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港鐵嘉年華2024｜「Chill精彩音樂會」多位歌手每晚輪流演唱

除了一系列的遊樂設施及打卡位外，嘉年華內更舉辦「Chill精彩音樂會」，邀請多位本地知名歌手及團體演出，包括張敬軒、吳浩康、黃妍、香港弦樂團等，當中壓軸登場的張敬軒會於現場公開獻唱《幾分鐘的約會》，大家記得入場支持！

另外，場內也設有各種港式懷舊特色小食，其中包括列車車頭圖案雞蛋仔、章魚小丸子、雪糕糖蔥餅等，不需要擔心小朋友會餓親！

港鐵45周年嘉年華「Chill Fun鐵路樂園」
日期：9月25-29日
地點：中環海濱活動空間
費用：免費入場

場次及時間：

日期開放時間入場安排
9月25-27日（星期三至五）13:00-21:00免費入場，毋須預約
9月28及29日（星期六及日）

第一節：10:00-15:00

第二節：16:00-21:00

市民須憑早前開放預約登記的二維碼入場門票進場

（名額已滿）

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