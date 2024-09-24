居屋2024│今期居屋10月3日起接受申請　約270萬平均價推售7,132個單位

▲ 「出售居者有其屋計劃單位2024」十月三日開始接受申請。圖示該計劃的新發展項目啟盈苑的模型。

香港房屋委員會宣布，新一期「出售居者有其屋計劃」（居屋2024）將於10月3日上午8時正開始接受申請，直至10月23日晚上7時正截止，為期3個星期。「居屋2024」預計於今年第四季進行攪珠，並在2025年第二季開始選樓。單位的平均售價定於現時評定市值折減30%，即以七折出售。今期五個新發展居屋項目單位售價介乎143萬元至467萬元，平均售價大約為270萬元。

今期推售的7,132個單位包括五個位處啟德、油塘、觀塘、東涌及屯門多個不同地區新建居屋發展項目，實用面積介乎約186平方呎至約510平方呎；當中實用面積約約442平方呎至約510平方呎的較大單位，佔總數約四分之一。

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房委會繼續以可負擔水平來釐定居屋單位的售價，按照約270萬元的單位平均售價計算（實用面積約380平方呎），假設承造單位售價九成的按揭、按揭還款期30年及按揭利率為4%，申請者每月按揭還款額只為11,600元。至於一至二人單位，單位的平均售價約為170萬元，每月按揭還款額僅為約7,300元，相信會受年青家庭及年青人歡迎。隨著部分銀行剛宣佈下調按揭利率，按揭還款亦會減少。

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另外，截至今年7月31日，仍有約70個在「居屋2020」、「居屋2022」和「居屋2023」因買賣協議撤銷而收回的單位及新一批約350個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位，可供選擇。39個租置計劃屋邨中所有未售單位的定價介乎約14萬元至128萬元，折扣率為評定市值折減79%至84%。

參加「家有長者優先選樓計劃」及新增「家有初生優先選樓計劃」的家庭申請者設定2,900個單位的配額。凡有嬰兒於2023年10月25日或以後出生的家庭申請者，而有關子女在「居屋2024」申請截止日期時為3歲或以下，均符合「家有初生優先選樓計劃」的申請資格。此外，房委會會為一人申請者預留700個單位的配額。

房委會發言人表示，合資格申請者可經網上遞交申請、親身遞交或郵寄紙本申請。申請費為290元。由明日（9月25日）開始，公眾可於房委會／房屋署為「居屋2024」設立的指定網站（www.housingauthority.gov.hk/hos/2024）瀏覽或下載申請表、申請須知及新建居屋發展項目的售樓資料簡介。

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