居屋2024│逾1,100宗居屋申請人因擁物業被DQ　房委會：將按情況檢控

▲ 上期居屋申請有超過1,100個申請者擁有香港住宅物業的記錄。房屋署已取消有關申請，並會按個別情況作出檢控。 資料圖片

香港房屋委員會宣布新一期「出售居者有其屋計劃」（居屋2024）將於10月3日上午8時正開始接受申請(詳見另文)，房委會特別提醒申請人，留意申請居屋皆有「住宅物業擁有權限制」，並透露房屋署經土地註冊處核對機制，在上一期居屋申請者中審核出超過1,100個申請者擁有香港住宅物業的記錄，房屋署已取消有關申請，並會按個別情況作出檢控。

房委會提醒申請人，自「居屋2023」開始，綠表與白表申請者一樣，在遞交申請截止日期前的24個月起計直至購買單位時，均不得在香港擁有住宅物業。發言人呼籲公眾在遞交申請前必須詳細閱讀「申請須知」，亦可致電房委會銷售24小時熱線2712 8000，查詢有關申請「居屋2024」的事宜。

房屋署強調，署方已跟土地註冊處建立「資料比較及核對機制」，並透過機制在上一期居屋申請者中審核出超過1,100個申請者擁有香港住宅物業的記錄，房屋署已取消有關申請，以及按個別情況作出檢控。



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