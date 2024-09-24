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登革熱︱衞生防護中心：廣東省本月錄1400宗本地登革熱　國慶假期外遊應注意

社會

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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(資料圖片)

衞生防護中心表示，九月一日至昨日(23日)期間錄得12宗登革熱輸入個案，廣東省過去三個月錄得的登革熱個案有所增加，呼籲計劃外遊的市民，應注意目的地的蚊傳疾病情況。

防護中心表示，今年七月及八月分別為233宗及1 220宗，當中大部分屬本地感染個䅁。廣東省疾病預防控制中心的資料進一步顯示，廣東省在本月截至15日已錄得超過1,400宗本地登革熱個案，當中以佛山、廣州及中山錄得較多個案。

最新監測數據顯示，部分亞洲地方與去年同期相比，今年錄得的登革熱個案顯著增加。根據新加坡衞生部的資料，當地於今年1月至9月14日期間，共錄得11,847宗登革熱個案，較2023年同期錄得的6 755宗為高。馬來西亞今年1月至9月7日期間，共錄得98,442宗登革熱個案，較2023年同期增加19.3%。

中心發言人提醒市民外遊時提高警覺，採取適當防蚊措施，除可預防登革熱外，亦可預防其他蚊傳疾病如日本腦炎、寨卡病毒感染、瘧疾等。

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