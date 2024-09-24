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香港故宮｜錄製「中華文明溯源」特展廣東話導賞　張智霖：大開眼界

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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著名藝人張智霖（Chilam）為香港故宮「中華文明溯源」特展廣東話導賞。（彭大偉攝）

為慶祝國慶75周年，香港故宮文化博物館明日（25日）起，與中國文物交流中心聯合主辦「中華文明溯源」特別展覽，由著名藝人張智霖（Chilam）錄製了廣東話導賞，細說遺址及8件亮點文物故事。張智霖今日（24日）分享錄音的背後故事，笑言跟演戲很不同，又透露成為「不老男神」的秘訣。

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張智霖稱，本身對文化、藝術及歷史有興趣，加上今次是首次為博物館錄音，感到既緊張又興奮，形容仍是一次很難忘的經驗、大開眼界。但形容錄製展覧導賞非易事，「自問我廣東話都好好，但有很多詞彙從來未說過、很翹口，感情表達亦跟演戲很不同，要好有感情，但也不可以太有感情，很難拿捏。」

他又笑言，館方最初有邀請他在錄製廣東話聲音導賞外，亦製作普通話版本，「我覺得無謂獻醜，不如就用我最純正的廣東話去做。」

至於最深刻的展品，他說是由其語音介紹的玉龍，今日率先參觀展覽時感到非常震撼，「看到5,000至6,000年前的文物，感覺自己在時間洪流中很渺小，變得謙卑。」他又說希望透過其聲音，讓更多年輕一代認識源遠流長的中華文化 ，並領略到廣東話之美；亦趁國慶將至，祝每個人身體健康、家庭幸福，國家國泰民安。

成為「不老男神」心態最重要？

另外，對於被譽為「不老男神」，張智霖謙稱，自己不是不老，最近搬屋每天要解決很多事情，就感覺突然老了10年，但指出心態重要，「我心裡好像永遠住著一個20多歲的人。」

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記者：梁薾心

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