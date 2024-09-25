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國慶優惠│10‧1半價睇好戲　各院綫中午開始賣飛(即睇片單)

社會

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 剛剛

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(10.1半價睇好戲)為迎接10月1號全港戲院日半價睇戲國慶優惠，各院綫今日(25日，星期三)中午陸續開始售賣10月1日優惠門票

其中MCL院綫在社交網站宣布，網上及手機應用程式每人限購10張戲票，戲院票房每人限購4張戲票；半價票價優惠只限10月1日當天上映之場次。長者首場優惠、小童、學生、長者票價均再有半價優惠；優惠亦包括任何放映格式電影及特色影院：3D、IMAX 、MX4D等等

英皇戲院亦在社交網站提醒市民，Mark定今日 (9月25日) 中午12點搶飛，並稱「網上買飛唔使手續費！」 又提提大家上午10點後網站將會非常繁忙，如果要買即日或其他日子戲飛，大家可以提前登陸網站或到票房購票～

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MCL半價電影包括大熊貓熱潮的《再．見熊貓福寶》，在戲院大銀幕揭開盛載住福寶1,354個日子的珍貴片段，率先睇超可愛大熊貓福寶同飼養員爺爺們道別的動人故事。

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MCL「10.1半價睇好戲」詳情 -- 2024年9月25日 (星期三), 約中午12時起陸續開賣

當日入場觀眾更可以參加「全城好戲 FUN ⼤抽獎」 -- 有機會贏取超過 2,000 份豐富禮品，大獎有75張戲票禮券、二獎有10張戲票禮券、以及更多小食部禮券(刮出獎賞) ，即睇「全城好戲 FUN ⼤抽獎」活動詳情  

MCL 10‧1半價睇好戲重點：

  • 中午12時起陸續開始售票
  • 網上及手機應用程式每人限購10張戲票
  • 戲院票房每人限購4張戲票
  • 當日入場觀眾仲可以參加「全城好戲 FUN ⼤抽獎」 -- 有機會贏取超過 2,000 份豐富禮品，大獎有75張戲票禮券、二獎有10張戲票禮券、仲有更多小食部禮券(刮出獎賞)
  • 半價票價優惠只限10月1日當天上映之場次。
  • 長者首場優惠、小童、學生、長者票價均再有半價優惠
  • 優惠包括任何放映格式電影及特色影院：3D、IMAX 、MX4D等等
  • 電影《再．見熊貓福寶》10月1日場次不設特典送贈

10‧1半價好戲片單

(MCL九龍區)：

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(MCL港島區、新界及離島區)

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(英皇戲院片單)

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