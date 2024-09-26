國泰椅背風波｜前排堅持挨後可否申請調位？　資深空姐解構：難忍還需忍

▲ 國泰椅背風波引起大眾討論搭飛機應否挨後？有資深空姐解釋，若前排乘客堅持挨後，空中服務員是沒有權利要求前排乘客拉直椅背，後排乘客只能忍受。

【國泰椅背風波/搭飛機調位/空姐】在飛機上，乘客把座椅後傾而與後排乘客發生口角甚至動武，時有發生，不分國籍。

除了準備起飛、着陸和用餐時段，無論短程或長程航班，每位乘客都有權將椅背後傾，這非無禮之行為。經濟艙座位密集，空間狹小，人人都想令自己坐得更舒適，座位被設計成可後傾就是這個目的。

當前排乘客把座椅後傾，有些後排乘客就會找空姐投訴被擠壓空間，影響他們看書、打機或看電影。空姐的正確做法是向後排乘客解釋和建議。「每位乘客有權把座椅後傾，或許你把椅背後傾，就能改善壓迫感。」

「我不會做這些自私的行為！」「我為何要後傾？這個角度讓我坐得不舒服／看不清電視屏幕。」空姐替投訴乘客調位便能解決問題？錯了。首先，跟家人或朋友並排而坐的不想分開；再者，客艙可能滿座。即使不滿座，空姐都未必找到令他們滿意的座位，例如靠走廊座位甚至免費升艙。

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假如前排乘客不讓步，堅持要把座位後傾，後排乘客怎辦？對不起，難忍惡忍還需忍，因為機組人員確實無權勒令前排乘客把座椅拉直。若後排乘客深深不忿，向前排乘客惡意作出滋擾行為，包括故意腳踢、拉扯、拍打或大力搖動前座椅背、大聲講話、咒罵等等，空姐便會作口頭警告。屢勸不聽，正確做法是通知機長報警，航機降落後便交當地警方或地勤人員處理。

航空公司把奧客列入拒載黑名單是對的，亦必須正視當乘客向空姐求助時，空姐的態度、用詞和專業程度。此事令航空公司聲譽再受打擊，管理層宜嚴肅處理，避重就輕的交代只會惹來更多公憤。

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