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升學就業｜海外進修整靚CV助求職？　專家提轉工時機3大建議：做真實自己

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發布時間： 39 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

海外進修整靚CV助求職？專家提出轉工時機3大建議。（iStock圖片）

這天，接到好友的一個電話：「能不能幫我在外地找一份工作，我想到外地唸書？」

「原因何在？」

「我想到那邊唸一個學位，因為香港的大學沒有這樣的科目，然後再回來看看啊！」但要申請到美加唸書，真是談何容易？立刻約她出來聊天，才知道她想多讀一個學位，只是為了多一份「找工作」的資歷。

「你確保唸完學位回港，找工作會比現在好嗎？還有就是要拿一筆不少的金錢去唸一個學位，值得嗎？你的年紀不少了，還要供養父母，真的要想清楚啊！」

同場加映：檢視寫CV 4大重點

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人到中年，很多事情不能單憑一腔熱誠，一股衝動，或跟著大夥走。特別像轉工或到外地求學這類「大」決定，還是仔細考慮清楚好。

「你最熱愛的工作是甚麼？你最擅長的又是甚麼？你最想幫助的是哪類的人？你的夢想是甚麼？…….」

那天在餐廳，我問了她連串她壓根兒沒想過的問題。

「那我該怎辦？」

我的建議是：拿一張紙出來，把離開或留下的決定的優缺點都寫出來。比方說：留下可以照顧年邁多病的父母，離開可以到一個新環境。把想到的顧慮與要付的代價通通寫下，計算清楚，才可以看到ㄧ幅大圖畫（Big Picture）。

還有更重要的是：活出真實的自己，而不是被別人標籤或期望的自己。最近讀到職涯訓練專家艾希莉給轉職者的三個建議，十分實用。

首先，要找到自己的「核心本質」，就是在最自然的狀態下，你可以把甚麼帶進工作之中。這些「甚麼」說穿了，就是個人的特質，做事的態度：如積極、責任感等。

其次，就是讓自己在疲累的生活中，停下來。不要再犧牲休息時間去不斷加班工作，因為人太累的話，是聽不到看不見自己真正的熱愛與需要。所以要抓緊生活的三大健康支柱：飲食、睡眠與運動。這點我完全同意，也深深經歷。

最後，就是要看看目前的工作，有否一個「突破」的空間：意思就是有否機會發揮所長，有所改變？而不是一直在瓶頸位置，難以發揮，個人也停滯不前，沒有成長。這也是多年一位前輩給我的忠告：如果工作崗位讓我窒息透不過氣，那就該轉職轉軌道了。

她聽罷說會回家想想，我衷心祝願她找到真實的自己。

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撰文 : 羅乃萱

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