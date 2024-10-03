堅強爸媽｜大仔夭折後子女同患失語症　劉美娟張崇德歷盡苦困：走過死蔭幽谷

▲ 劉美娟張崇德大仔夭折後再誕一對子女，惟同患上失語症，劉美娟早前接受電台訪問時提到如何走出人生困局，充滿正能量。

很多時候安慰別人，當面對傷痛的困難逆境時，要有正能量，談何容易。在自己的電台節目，請了劉美娟做嘉賓，在她身上，真正看到她和張崇德所付出的正向勇氣。

之前劉美娟為張崇德誕下兒子張天藍，但因為醫生的失德，兒子出生後不足26小時夭折。 二人事後用了九年時間和金錢去取回公道，雖然心力交瘁，但張崇德覺得值得。之後育有一對子女均患有罕見選擇性「失語症」。失語症：是指體內一個或多個語言溝通機制受到損害，因而無法正常說話，或引致聽力損傷，但智力與體能並不受影響。

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為了照顧仔女，劉美娟需要全面停工……我只是一個局外人，都能感受到那份崩潰，更何況是當時人。我問美娟，你曾有埋怨為甚麽你和崇德要不斷經歷這些苦困試煉嗎？她說：「人生變幻無常，一生中總會經歷高低起跌逆，這些生活轉變，固然令人擔憂不安，但關鍵是，我倆在變化前已經建立好信仰根基，深信我們的宗教，必會帶領走過死蔭幽谷……」我徹底被她們這對夫婦的信念、盼望、及愛所感動。

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家家有本難念的經。記得有一次，我在地鐵車卡中看到一位母親帶著自閉症的兒子，小朋友被旁人電話聲嚇倒失控狂叫，其他人不停地說三道四、冷言冷語，當時看到那位母親不斷向別人說對不起之餘，又要照顧受驚過度的兒子，非常難堪無助。在場的我，很心痛，想挺身而出去幫忙，卻沒有勇氣踏出那一步。這件事直到今天，我仍然覺得很慚愧。亦因此藉著這次訪問劉美娟，鼓勵希望大眾可以給予多一些互助，讓這個世界變得更和諧、更美好。

我們每個人都不完美，但每個人都是獨一無二。能夠向他人伸出援手，傳遞溫暖人情味，將善意連結，將這世界常存著信望愛！

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