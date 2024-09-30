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夫妻關係｜兩杯雪糕引爆夫妻爭執　荷蘭研究：維繫婚姻在於1個關鍵

家事百科

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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荷蘭烏特勒支大學最近做了一個研究，提及維繫婚姻的關鍵在於彼此能否持守「自我超越」這價值。

【夫妻關係/夫妻之道】吃過飯後，他正在書房忙著趕一份報告，因為明天就是死線了。她卻剛哄好兩個孩睡覺，很想老公跟她去便利店買她最愛的軟雪糕吃。

「老公，可否出去便利店一趟，買兩個軟雪糕，大家一起吃？因為今天忙碌過後，好想吃軟雪糕啊！」她笑意盈盈地問。「你看不見我正在趕project嗎？老闆說明天ㄧ定要交啊！哪有時間陪你去買雪糕？」說的時候，他的臉容是繃緊冰冷的。「不去就不去，不用那麼兇嘛！」

「我只是坦白回應而已，這樣就說我『兇』，你真是蠻不講理……」

一場夫妻的爭拗，就因為兩杯軟雪糕而起。他們吵架的原因，是因為彼此看重與需要的不一樣。他重視的是個人的責任感與工作上的滿足，而她卻需要丈夫的陪伴與愛錫。

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不少婚姻專家針對上述情況，都會談到夫妻之間要懂得怎樣好好溝通面對衝突，或大家是否一對合拍的夥伴好朋友。但還有否一些更重要的因素我們忽略的？

荷蘭烏特勒支大學（Utrecht University）最近做了一個研究，提及當婚姻關係漸趨緊張，而能繼續維繫婚姻的關鍵在於彼此能否持守「自我超越」這價值（self-transcendence），就是「願意關注配偶的需要，而非自己的需要」，就是一種類似「捨己的愛」。

我也深深覺得這該是恩愛婚姻的一個共同追求的目標。如果老公願意超越自我，就是能體會太太只是一個小小的要求，想想「雖然自己很忙碌，但出去十五分鐘到附近便利店買雪糕也是一種鬆弛，讓自己歇歇也好！」又或者太太可以想：「老公正專心趕project，可以稍等一下，待他趕完了才出去也不遲，反正便利店也是二十四小時開放的啊！」

同場加映：4個破壞夫妻關係的因素

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當我們願意以彼此的需要為出發點，在「氣上心頭」之後，可以停停想想再溝通，效果會很不一樣。

其實這個所謂「自我超越」的價值，跟婚約誓詞所說的：「無論貧窮富有，健康疾病，都願意照顧一生一世，直至終老。」只是一個日常生活的實踐版。把這句誓詞應用起來，就是無論「一杯雪糕或一份project，我都願意照顧你！」真的是這樣的話，那為何讓區區「一杯雪糕」或「一份project」就阻撓了我們對彼此的愛與照顧呢！

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撰文 : 羅乃萱 家庭發展基金總幹事

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