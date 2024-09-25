  • 29°C
香港時間：2024925日 (三) 12:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

移英回流︱港爸賣樓300萬移英1個原因回流香港　嘆搵工租樓陷崩潰：做男人真痛苦！

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港爸賣樓300萬移民英國，用剩幾十萬後決定回流返港。

【移民英國/回流香港/回流/移民】很多港人家庭選擇賣樓套現一筆錢移民英國，希望子女在當地獲得更好的教育，但未必事事都盡如人意！有網民在討論區發文，指有港爸朋友賣掉了自住樓移民，拿著300萬到英國生活，事隔3年，資金只用剩幾十萬，無法繼續維持生計，唯有回流香港搵工及找樓租，不過女兒及妻子仍然留英。樓主感嘆，「錢又使光敗走，返來屋又無，以前份人工又搵唔返……簡直是現代香港人的悲歌」。

最新影片:

湊得輕鬆啲
日式便當｜化妝師巧手製「龍貓」返學便當　可愛造型引女兒老師拍照留念

移英回流︱3年前賣自住樓

帖文以「我老友移咗民英國三年，今日終於返來！」為題在討論區發布，講述其朋友移民英國悲歌，帖文一出即時引來網民熱議，樓主表示，其朋友3年前賣了自住樓，帶着300萬元帶一家大小移民英國，可是在英國生活不似預期，300萬資金只餘下數十萬元，難以長期維持生計，唯有回流香港尋找生機，

使咗2球（200萬元）頂唔順，計過條數頂唔到六年（BNO英國「5+1」方案」），不如盡快回流，仲有一線生機！

樓主又表示，朋友先回到香港找工作及租樓，打點好一切後，再接回妻子及女兒回港，惟現時香港租金高昂，動輒萬多兩萬元才租到適合一家三口的單位，令樓主感嘆，

做男人真痛苦！勞心勞力……錢又使光敗走，返來屋又無，以前份人工又搵唔返……簡直是現代香港人的悲歌！真係唔知佢點樣過到呢關。

點擊圖片放大
+4
+3

移英回流︱網民質疑每月使6、7萬

網民就留言幫樓主朋友計數，指對方大使「3球3年洗(使)剩幾十萬，即係平均一個月使咗6、7皮（6至7萬），都好大使喎」。亦有網民指身邊朋友沒有一個回流，但他們都有一個共通點，就是都在英國置業，買樓後就算最低工資都可以「頂住」，

大多數在英生活也不錯，當然不同人住在不同城市，有些有不錯的工作，有些就算搵最低工資，也生活也可以，不過多數都有一個共通點，就是已經在英買樓,當然有些是移英前已經買了，移英就直接入住，有些是先租一年樓，之後才買。買樓後，就算最低工資也夠一家生活。當然平有平買,貴有貴買啦！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

網絡熱話 海外物業 移民 BNO 英國

最高瀏覽

超市大搜查｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》比拼8款熱門風筒
超市大搜查｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》比拼8款熱門風筒
請病假｜請病假遭上司拒絕30歲全勤女員工強忍不適上班　僅20分鐘暈倒留院兩日不治
請病假｜請病假遭上司拒絕30歲全勤女員工強忍不適上班　僅20分鐘暈倒留院兩日不治
阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光　脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！
阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光　脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！
旅客觸動酒店灑水系統　房間變水舞間要賠6萬8千元
旅客觸動酒店灑水系統　房間變水舞間要賠6萬8千元
哈佛研究︱菠菜食呢個量患結石風險增30%　醫生：可致腎衰竭
哈佛研究︱菠菜食呢個量患結石風險增30%　醫生：可致腎衰竭