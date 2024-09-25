移英回流︱港爸賣樓300萬移英1個原因回流香港　嘆搵工租樓陷崩潰：做男人真痛苦！

▲ 港爸賣樓300萬移民英國，用剩幾十萬後決定回流返港。

【移民英國/回流香港/回流/移民】很多港人家庭選擇賣樓套現一筆錢移民英國，希望子女在當地獲得更好的教育，但未必事事都盡如人意！有網民在討論區發文，指有港爸朋友賣掉了自住樓移民，拿著300萬到英國生活，事隔3年，資金只用剩幾十萬，無法繼續維持生計，唯有回流香港搵工及找樓租，不過女兒及妻子仍然留英。樓主感嘆，「錢又使光敗走，返來屋又無，以前份人工又搵唔返……簡直是現代香港人的悲歌」。

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移英回流︱3年前賣自住樓

帖文以「我老友移咗民英國三年，今日終於返來！」為題在討論區發布，講述其朋友移民英國悲歌，帖文一出即時引來網民熱議，樓主表示，其朋友3年前賣了自住樓，帶着300萬元帶一家大小移民英國，可是在英國生活不似預期，300萬資金只餘下數十萬元，難以長期維持生計，唯有回流香港尋找生機，

使咗2球（200萬元）頂唔順，計過條數頂唔到六年（BNO英國「5+1」方案」），不如盡快回流，仲有一線生機！

樓主又表示，朋友先回到香港找工作及租樓，打點好一切後，再接回妻子及女兒回港，惟現時香港租金高昂，動輒萬多兩萬元才租到適合一家三口的單位，令樓主感嘆，

做男人真痛苦！勞心勞力……錢又使光敗走，返來屋又無，以前份人工又搵唔返……簡直是現代香港人的悲歌！真係唔知佢點樣過到呢關。

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移英回流︱網民質疑每月使6、7萬

網民就留言幫樓主朋友計數，指對方大使「3球3年洗(使)剩幾十萬，即係平均一個月使咗6、7皮（6至7萬），都好大使喎」。亦有網民指身邊朋友沒有一個回流，但他們都有一個共通點，就是都在英國置業，買樓後就算最低工資都可以「頂住」，

大多數在英生活也不錯，當然不同人住在不同城市，有些有不錯的工作，有些就算搵最低工資，也生活也可以，不過多數都有一個共通點，就是已經在英買樓,當然有些是移英前已經買了，移英就直接入住，有些是先租一年樓，之後才買。買樓後，就算最低工資也夠一家生活。當然平有平買,貴有貴買啦！

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