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親子自助餐｜香港嘉里酒店自助餐買一送一優惠　人均$251起歎龍蝦/和牛牛舌/飛驒牛壽喜燒

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

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香港嘉里酒店自助餐買一送一優惠，人均$251起歎龍蝦、和牛牛舌、飛驒牛壽喜燒等美食。

【自助餐優惠/自助餐/香港嘉里酒店/Buffet/酒店/美食優惠】自助餐是家庭聚會的好選擇，Klook推出香港嘉里酒店大灣咖啡廳自助餐買一送一優惠，人均$251起即可品嚐日式主題自助餐，任食波士頓龍蝦、日式磯煮鮑魚、和牛牛舌、飛驒牛壽喜燒等美食，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜香港嘉里酒店自助餐買一送一

香港嘉里酒店大灣咖啡廳推出「味遊日本之旅」自助晚餐，呈獻超過40款經典日式美饌。星期一至四重點推薦包括和牛牛舌、飛驒牛壽喜燒、日式鰻魚丼及浜燒扇貝等；星期五至日及公眾假期更引入一系列驚喜菜式，包括原片飛驒牛（每位賓客憑券可獲得原片飛驒牛一份）、日式和牛漢堡扒、飛驒牛壽司等。餐廳亦供應多款冰鎮海鮮，例如波士頓龍蝦（只限星期五至日及公眾假期供應）、長腳蟹、青口及海螺等。

餐廳也為清酒愛好者引入了一系列擁有獨特芳香的日本清酒。凡於9月16日至10月15日星期五至日及公眾假期惠顧自助晚餐，每位賓客可以無限暢飲精選日式清酒及日本生啤。

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自助餐優惠｜香港嘉里酒店自助餐優惠詳情

用餐地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號3樓

【買一送一】自助午餐
用餐時間：12:00 - 14:30
優惠價：$502/2位（原價：$920/2位）
預訂網站：【按此連結】

【買一送一】自助晚餐
用餐時間：18:00 - 21:30
優惠價：$850/2位（原價：$1,558/2位）
預訂網站：【按此連結】

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