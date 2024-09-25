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關節痛｜中年男跑步減肥引發痙攣炎症 中醫師拆解膝關節痛迷思

健康資訊

撰文： 許晴朗

發布時間： 49 分鐘前

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（圖:istock）

膝關節痛是常見痛症之一，但不少人都有誤解，以為「減吓肥」、「行少啲」、「唔好落咁多樓梯」，膝痛會逐漸減少，又或可以延緩膝部退化。註冊中醫師唐文儀博士表示，只要了解痛症成因，對症下藥及早治療，有機會短暫治療後痊癒。

「醫師，好耐無見，今次我左邊膝頭哥好痛，你幫我搞搞佢。」40多歲的劉先最愛美食，多年來經常減肥，見他手指着膝關節外側一臉痛楚，唐博士替他做了簡單膝關節檢查，已胸有成竹。

唐博士說︰「係咪學人跑步？有無做足熱身？你呢啲叫做『跑步膝』，髂脛束綜合症，就係大腿外側這條非常厚韌的軟組織，因為過度運動會而引發痙攣及炎症。」

臨床分慢性和急性

劉先生笑着回應︰「你知我個人心急，又鍾意食好嘢，最近見磅數直綫上升，忍口都跌唔到磅，所以先至去跑步，其實我只係跑過3次，已經膝頭痛。」

唐博士說︰「好彩你醍目，識得早睇醫生，而家同你針灸，再敷中藥，好快可以再練跑。」
臨床上，膝關節痛分慢性和急性。常見症狀為疼痛、關節不穩定、僵硬、腫脹、無力和膝關節屈伸受到限制，症狀視乎病因而有分別。

慢性有關節炎、腫瘤、感染和過度使用綜合症，包括滑囊炎、肌腱炎和膝前痛。唐博士解釋︰「慢性疼痛通常持續2至3周以上，病因涉及好多種疾病，好似腫瘤，特徵性表現是夜間持續疼至無法入睡。」
他續說︰「滑囊炎、肌腱炎和膝關節痛是雙側痛，在久坐後站起或行走、夜間、運動後或過度勞累，疼痛都會加重。」

及早醫治 不留殘障

急性疼痛除骨筋膜室綜合症外，通常是由損傷造成，經治療可痊癒，不會留殘障。基本可分6種，包括骨折、半月板損傷、韌帶損傷、肌腱損傷、伸肌裝置損傷和挫傷。

唐博士表示︰「伸肌裝置損傷是摔倒後，覺得膝關節無力或失去穩定性，挫傷是直接撞擊造成疼痛和壓痛。」

以劉先生膝關節外側疼痛為例，股骨外上髁疼痛，是髂脛束綜合症，與過度使用或不規律運動有關。若是關節外側間隙疼痛，有機會是外側半月板疾病，或關節外側室骨關節炎，常見於女性或肥胖患者。

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