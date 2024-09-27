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工作過勞｜日本試行「4天工作制」結局慘烈　工作狂每周上班60小時　當局：恐增過勞死風險

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 39 分鐘前

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日本試行「4天工作制」結局慘烈，工作狂每周上班60小時，厚生勞動省：恐增過勞死風險。

【過勞／工作狂／職場文化／日本／4天工作制／社會壓力 /工作壓力】為使工作與個人生活取得平衡，日本政府近年呼籲企業實行「4天工作制」政策。不過，當地僅有8%企業願意嘗試，且多是外國企業公司。有專家指出，日本「工作狂」文化根深蒂固，很難在短時間内改變。

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4天工作制｜日本僅少數公司願意施行「4天工作制」

據美國媒體《CNBC》報道，為了讓員工能靈活安排工作、縮短工時和減少加班，日本近年大力推動企業施行「4天工作制」。為了進一步鼓勵相關措施實行，日本厚生勞動省也開始提供補助或免費諮詢服務。

不過，「4天工作制」在日本施行結果並不理想，只有UNIQLO等部分企業願意實施。這在以「工作狂」文化聞名的國家，上述努力仍面臨嚴峻挑戰。

4天工作制｜恐令員工承受無形的社會壓力

在日本當地頂尖商學院從事教學和研究工作長達20年的Tim Craig，曾撰寫書籍《酷日本：日本文化創意產業案例研究》。他認為，日本人長時間工作的背後原因，涵蓋許多文化與社會因素，這些都難以在短時間內改變。而日本人「嚴肅、認真、勤奮」，更珍惜與公司和同事建立關係。

他又指，日本人高度重視工作，甚至傾向將工作視為「積極生活的組成部分」，如果員工選擇周休三日、不加班提前回家，可能會遭受其他同事的異樣眼光，導致員工無形中承受更沉重的社會壓力，往後必須擔負起更多工作。

更多相關報道：工作過勞｜30歲油漆工連續上班104天僅休1日　身體不適器官衰竭亡【附1分鐘自測12大過勞症狀】

富士通研究所首席政策經濟學家Martin Schulz表示，工作場所也是大多數日本人進行大部分社交活動的地方，員工們往往願意在工作場所待上更長的時間，以求為工作團隊效勞，並參加長時間的公司晚宴或聚會。

成為公司的一部分幾乎是社區的一部分，然而這通常會導致工作時間更長，而不是高效的工作時間。

4天工作制｜工時過長恐增過勞死風險

日本一橋大學經營管理研究科國際企業戰略教授小野浩則指出，在日本實施周休三日、每周工作4天的公司，通常都不是日本的傳統企業，而是少數如微軟等外國企業。

因為這個政策在各國都不易推動，在日本則更加辛苦，可能需要更長的時間。

據悉，日本厚生勞動省2023年10月發布年度白皮書，討論日本工時長與憂鬱症和過勞死之間的關係。統計指出，日本2022年有2,968人因過勞而輕生，比起前一年的1,935人有所增加，其中10.1%的男性和4.2%的女性每周工作超過60小時，這與過勞死的發生率有關。

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