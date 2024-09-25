十一國慶｜業界稱酒店房預訂、團數仍不理想　促政府制定長遠旅遊業政策

▲ 十一國慶臨近，業界稱酒店房預訂、團數仍不理想，促政府制定長遠旅遊業政策。(資料圖片)

十一國慶黃金周將至，政府預計期內約115萬至120萬內地旅客人次訪港，旅行團數量按年上升，但有業內人士持審慎態度。香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉今日（25日）在電台節目表示，雖然旺季期間旅客較多，但估計整體酒店營運額和銷售額下跌最多兩成。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠亦稱，疫後旅行團數量仍不理想，指疫前同期的9月底酒店房已訂滿。

行政長官李家超昨日（24日）指，預計國慶黃金周會有115萬至120萬內地旅客人次訪港，旅行團數目也增加一成至約850團，大部分會留港一晚。梁芳遠今在電台節目指，相關數字雖然較去年疫後初復常的時候多，但仍然不合乎期望，「（黃金周期間）正常酒店預訂應該爆，但𠵱家旅行社仲可以預留房間。」

徐英偉則表示，雖然旺季期間旅客較多，但預計整體酒店營運額和銷售額仍要下跌一至兩成，因此對黃金周亦持審慎態度。他補充，近年客人訂房習慣有所轉變，現時很多時候只在假期3天前知道最終的訂房情況，遊客在最後一刻取消預訂的情況亦有上升。

梁芳遠批評，政府欠缺長遠的旅遊業政策，指內地亦有舉辦無人機活動，較少內地客單為無人機而訪港，稱相關活動對遊客的吸引力不是太大。她認為香港應保留並推廣傳統特色，如避風塘文化，形容旅行社力量微薄，希望相關部門能統籌和計劃。

徐英偉表示，酒店業界在國慶等活動舉辦期間，有推出餐飲優惠及套票吸引遊客，但他期望政府舉辦活動前能提早通知，讓業界有所準備。

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