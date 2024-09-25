  • 29°C
香港時間：2024925日 (三) 12:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

十一國慶｜業界稱酒店房預訂、團數仍不理想　促政府制定長遠旅遊業政策

社會

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

十一國慶臨近，業界稱酒店房預訂、團數仍不理想，促政府制定長遠旅遊業政策。(資料圖片)

十一國慶黃金周將至，政府預計期內約115萬至120萬內地旅客人次訪港，旅行團數量按年上升，但有業內人士持審慎態度。香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉今日（25日）在電台節目表示，雖然旺季期間旅客較多，但估計整體酒店營運額和銷售額下跌最多兩成。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠亦稱，疫後旅行團數量仍不理想，指疫前同期的9月底酒店房已訂滿。

行政長官李家超昨日（24日）指，預計國慶黃金周會有115萬至120萬內地旅客人次訪港，旅行團數目也增加一成至約850團，大部分會留港一晚。梁芳遠今在電台節目指，相關數字雖然較去年疫後初復常的時候多，但仍然不合乎期望，「（黃金周期間）正常酒店預訂應該爆，但𠵱家旅行社仲可以預留房間。」

徐英偉則表示，雖然旺季期間旅客較多，但預計整體酒店營運額和銷售額仍要下跌一至兩成，因此對黃金周亦持審慎態度。他補充，近年客人訂房習慣有所轉變，現時很多時候只在假期3天前知道最終的訂房情況，遊客在最後一刻取消預訂的情況亦有上升。

梁芳遠批評，政府欠缺長遠的旅遊業政策，指內地亦有舉辦無人機活動，較少內地客單為無人機而訪港，稱相關活動對遊客的吸引力不是太大。她認為香港應保留並推廣傳統特色，如避風塘文化，形容旅行社力量微薄，希望相關部門能統籌和計劃。

徐英偉表示，酒店業界在國慶等活動舉辦期間，有推出餐飲優惠及套票吸引遊客，但他期望政府舉辦活動前能提早通知，讓業界有所準備。

童學園
校長專訪｜金巴倫英文幼稚園孕育各界精英　採蒙特梭利教中英數培養自信新一代

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

徐英偉 電台 電台節目 無人機 銷售 旅行團 文娛藝術 餐飲 香港 著數優惠

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

超市大搜查｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》比拼8款熱門風筒
超市大搜查｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》比拼8款熱門風筒
請病假｜請病假遭上司拒絕30歲全勤女員工強忍不適上班　僅20分鐘暈倒留院兩日不治
請病假｜請病假遭上司拒絕30歲全勤女員工強忍不適上班　僅20分鐘暈倒留院兩日不治
阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光　脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！
阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光　脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！
旅客觸動酒店灑水系統　房間變水舞間要賠6萬8千元
旅客觸動酒店灑水系統　房間變水舞間要賠6萬8千元
哈佛研究︱菠菜食呢個量患結石風險增30%　醫生：可致腎衰竭
哈佛研究︱菠菜食呢個量患結石風險增30%　醫生：可致腎衰竭