  • 30°C
香港時間：2024925日 (三) 14:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

癌症殺手︱39歲泰國男星患罕見心臟癌逝　治癒困難逾50%患者1年内死亡

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

39歲泰國男星患罕見心臟癌逝　治癒困難逾50%患者1年内死亡

【癌症/腫瘤/心臟癌/心肌腫瘤/Om Akkaphan/男演員/泰國/心血管病/護心】R.I.P！日前，著名泰國男星Om Akkaphan因患罕見癌症離世，年僅39歲。據悉，Om Akkaphan在2年前發現心肌部位有腫瘤，接受化療和手術後再經過了漫長的康復期，可惜最終仍未能戰勝病魔。而這種極為罕見的心臟癌，通常一旦發現已是晚期，超過50%患者會在1年内死亡。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜產後氣血差恐致嚴重脫髮？醫師拆解3大生髮穴位+食材

據泰媒報導，Om Akkaphan本名Akkaphan Namart，是泰國一線男演員，代表作品包括《虎紋月亮》、《情牽兩世》等，更客串過泰版《浪漫滿屋》；他亦憑藉《虎紋月亮》獲得泰國電視金獎的最佳男配角獎。

點擊圖片放大
+10
+9

2022年10月，Om Akkaphan被診斷出心肌部位有腫瘤，隨即接受了化療和手術。他經歷了漫長的康復期，期間雖有經營社交平台，但他的Instagram帖文最後更新已是今年5月。直至日前9月22日，Om Akkaphan終不敵病魔離世，年僅39歲。消息一出，引來無數粉絲追悼。

據悉，Om Akkaphan所患的心臟癌極為罕見，在泰國，每隔幾年就會發現一例，且通常已是晚期。而心臟癌目前的治療方法有限，效果並未理想；進行心臟手術切除腫瘤，也只能暫時延長患者的生命，超過50%的患者會在1年內死亡。

心臟腫瘤症狀易混淆 惡性難治癒

本港心臟科專科李楚山醫生曾接受訪問指出，心臟之所以不易發生癌症，是因為心肌細胞與身體其他組織器官細胞不同，它在肧胎孕育完成後，已不會分裂再生，因此就算有腫瘤出現，發生增生，甚至惡化的機率也很低。在臨床上，原發於心臟的腫瘤（原發性心臟腫瘤）十分罕有，而這些患者當中，只有約3成是惡性 ，其餘7成都是良性。

大部分心臟腫瘤都是源於其他組織器官的晚期腫瘤，它們透過淋巴和血流或鄰近組織轉移或擴散到心臟的包膜或心肌（繼發性心臟腫瘤），常見的包括肺癌、乳癌、腸癌、淋巴腫瘤等。

事實上，心臟腫瘤的症狀繁多，且極易與其他心臟性疾病相混淆，臨床診斷比較困難。幸而隨著科技的進步，現時已可透過心臟超聲檢查確診，而且準繩度亦很高。李楚山醫生指出，心臟腫瘤的症狀與併發症會隨著腫瘤生長的位置而有所變化，例如：

  • 腫瘤生在內壁：腫瘤破裂後部分組織有機會流至腦部，造成中風；
  • 腫瘤生在肌肉層：可致心律不正；
  • 腫瘤生在外壁：有機會造成心包膜發炎，影響心臟機能。

治療方面，手術切除仍是治療心臟腫瘤的首選方法。李楚山醫生指出， 若心臟腫瘤屬良性，一般只需切除，復發率並不高；但若是惡性則較難治癒，治療目標主要以減少症狀以及治療原發病灶為主，醫生會按其腫瘤類型及範圍選擇輔以放射治療或化學治療。故此，李醫生提醒市民，若心臟有任何不適時，應盡速就醫，不可掉以輕心。

相關文章：

心臟病警號｜心臟病有樣睇？ 　4大皺紋位恐增死亡率　抬頭紋越深 心臟病率高10倍

點擊圖片放大
+5
+4

同場加映：中醫推薦6種紅色護心蔬果

合佗中醫診所Facebook專頁曾發文指，夏季溫度高且濕度大，熱擾心神，令人容易心浮氣躁，坐立不安，加上新陳代謝加快，增加血流速度，心臟的負擔亦相對加重。故此，分享6種紅色護心蔬果，各有各功效和好處。

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

心絞痛｜70歲肥媽心肌痛見暈　急停工入院通波仔【附醫生拆解8種心絞痛位置】
12:10 2024/09/24
心絞痛｜70歲肥媽心肌痛見暈　急停工入院通波仔【附醫生拆解8種心絞痛位置】
抗癌飲食｜台名醫20年内患4種癌症 揭從小愛吃3類食物養成患癌體質 靠3招飲食法抗癌
10:54 2024/09/21
抗癌飲食｜台名醫20年内患4種癌症 揭從小愛吃3類食物養成患癌體質 靠3招飲食法抗癌
心肌梗塞｜心臟科名醫突心梗自救過程超驚險　警告急救做錯2件事恐猝死【附護心／減膽固醇食物一覽】
17:19 2024/09/19
心肌梗塞｜心臟科名醫突心梗自救過程超驚險　警告急救做錯2件事恐猝死【附護心／減膽固醇食物一覽】

你可能感興趣

心絞痛｜70歲肥媽心肌痛見暈　急停工入院通波仔【附醫生拆解8種心絞痛位置】
12:10 2024/09/24
心絞痛｜70歲肥媽心肌痛見暈　急停工入院通波仔【附醫生拆解8種心絞痛位置】
抗癌飲食｜台名醫20年内患4種癌症 揭從小愛吃3類食物養成患癌體質 靠3招飲食法抗癌
10:54 2024/09/21
抗癌飲食｜台名醫20年内患4種癌症 揭從小愛吃3類食物養成患癌體質 靠3招飲食法抗癌
心肌梗塞｜心臟科名醫突心梗自救過程超驚險　警告急救做錯2件事恐猝死【附護心／減膽固醇食物一覽】
17:19 2024/09/19
心肌梗塞｜心臟科名醫突心梗自救過程超驚險　警告急救做錯2件事恐猝死【附護心／減膽固醇食物一覽】
癌症 健康問題 網絡熱話 演員 泰國

最高瀏覽

超市大搜查｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》比拼8款熱門風筒
超市大搜查｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》比拼8款熱門風筒
旅客觸動酒店灑水系統　房間變水舞間要賠6萬8千元
旅客觸動酒店灑水系統　房間變水舞間要賠6萬8千元
流感疫苗｜2024流感疫苗接種計劃　政府資助8類人士可免費打針【附接種地點名單】
流感疫苗｜2024流感疫苗接種計劃　政府資助8類人士可免費打針【附接種地點名單】
哈佛研究︱菠菜食呢個量患結石風險增30%　醫生：可致腎衰竭
哈佛研究︱菠菜食呢個量患結石風險增30%　醫生：可致腎衰竭
親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話　專家指勿做這2事破壞關係
親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話　專家指勿做這2事破壞關係