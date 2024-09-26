大腸癌治療｜機械臂輔助　根治性切除大腸腫瘤

機械臂輔助微創手術近年漸漸成為外科手術的新趨勢，以本港第二號癌症殺手—大腸癌為例，部份個案的腫瘤可能出現於直腸，位處盆骨深處，過往以傳統手術方式處理難度較高；但藉著機械臂靈活多向的操作，有助精準地切除這些相對「隱蔽、深入」的腫瘤，提升根治病情的機會。

根據香港癌症資料統計中心數據顯示，2021年大腸癌新症及死亡個案分別達5,899及2,298宗。以期數細分，約11%及20%個案為第一、二期，存活率亦相對較高，分別為逾95%及85%。香港港安醫院–司徒拔道外科顧問醫生何文鋒指出，本港大腸癌個案持續上升，相信與市民的飲食習慣有關，例如經常進食油膩煎炸及醃製食物，基因及吸煙等因素也會增加病發風險。

轉彎動作 如手腕精細

要將大腸癌細胞徹底切除，事前必須周詳診斷及將病情分期，並要排除沒有擴散至其他器官。何醫生說，手術的原則是將腫瘤所在的大腸部位，以及供應血液的血管及淋巴核一併切走，才算是「治癒性切除」。時至今天，機械臂輔助微創手術漸漸成為大腸腫瘤切除手術的趨勢，能夠適用於腫瘤位置深入的部位。何醫生以直腸癌為例，直腸在狹窄的盆骨裡面，鄰近膀胱、前列腺（男性）及子宮（女性），傳統微創手術的儀器未必可以深入這些位置︰「機械臂則可以做到如手腕微細的轉彎動作，能夠在狹窄空間進行切除，精準度更高。」除了直腸癌，假如大腸近胰臟頭的淋巴腺有癌細胞而需要切除，機械臂亦能做到細緻切除，減低手術期間的不穩定性。

切得精準 減復發風險

正因機械臂能夠精準地進行切除，能夠減少不必要出血及併發症風險。何醫生引述研究指出，透過機械臂輔助微創手術切除大腸腫瘤，不論在減少出血、降低併發症風險及縮短住院時間等方面，也比傳統微創手術優勝，預計日後將成為大腸癌手術的黃金標準。至於手術時間，隨著機械臂系統推陳出新，系統變得愈來愈穩定，有助縮短手術時間，經相關訓練的主刀醫生，只需要在控制台操控機械臂，便可安全無誤完成手術。

增微創手術成功機會 最大程度保留肛門

六十九歲的張先生（化名）是受惠於機械臂輔助微創手術的直腸癌患者之一。他早於多年前曾接受過切除手術，惟去年發現病情復發。他憶述，由於腫瘤位置近盆腔及肛門，主診醫生亦擔心腸道出現黏連，若以傳統微創手術進行，時間或會較長，亦未必可以徹底根治，故此建議以機械臂形式進行。最終，他的腫瘤連用機械臂微創手術順利完成，術後四天出院，康復至今病情未有復發，並不需要永久造口。

▲ 香港港安醫院─司徒拔道 外科顧問醫生何文鋒

何文鋒醫生提醒，治療大腸癌有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。