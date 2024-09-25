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疑內地女乘港鐵坐在車門前玩手機　阻礙乘客出入遭大叔出招K.O

社會

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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女子乘港鐵時坐在車門前阻礙出入。

使用公共交通工具不是在自己家中，所使用空間是公用不可以自私，可是有些卻太「自我放飛」。

有網民在Facebook群組「大埔 TAI PO」發文，上載一張有一名長髮疑為內地女子盤膝坐在車門邊，低著頭玩手機，而從相中所見，車廂內有大批乘客。

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有網民表示在港鐵遇到自私的女乘客。（經濟日報圖片）

坐在門前阻出入

而樓主指當日沙田至火炭落大雨，乘客已經十狼狽，可是在搭港鐵時，卻有一名疑為內地女坐在門前正門前位置，只顧在玩手機，完全沒意識到自己阻礙其他乘客上落。

樓主同時不滿地寫道：「X你老X火炭己經好大雨，坐係喺度門前中間，車到站仲坐喺原位」結果，有乘客終於忍無可忍，樓主續指：「 有個阿叔撞開佢先上到車」。

一名女子旁若無人般坐在車門前玩手機。（取自「大埔 TAI PO」）

網民各表意見

網民紛紛覺得該名女士坐在車廂已經不對，還要坐在門口阻礙乘客更是離譜，而且有可能把乘客絆倒，而她自己也會有機會因此受傷，有網民更感慨：、「好多人塞住門口打機睇戲，以前啲人都話識行出去畀人落車……而家塞住門口……上車嗰啲又係驚死無位咁……人未落車就撞入嚟」。

而對於大叔把該女撞開的行為，有部份網民叫好，但同時也有部份網民覺得雖然該女做得不對，但也不應動粗，可以改為出聲勸籲她起身。

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