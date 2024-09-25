大熊貓扺港｜盤點熊貓主題商場活動 80隻Q萌熊貓應援團

▲ 新城市廣場Chill Park

中央送贈本港的兩隻大熊貓將於本周四（9月26日）到港，牠們到港後，連同盈盈、樂樂及牠們的雙胞胎，香港將有6隻大熊貓。多個商場及品牌亦有以熊貓為主題的活動／產品推出，延續熊貓熱潮，包括新城市廣場、西沙GO PARK及美心西餅。

「Panda Me聯『萌』企劃」

新城市廣場Chill Park由即日起至10月31日舉行，由「做自己．Be Yourselves」的Gen Alpha代表Panda Me帶來「Panda Me聯『萌』企劃」，並親身上陣於5大Chill角落擺出各種萌樣，及以貼地啜核語錄搶攻Gen Z話題及潮語界。

位於1樓羅馬圓型獻技場樓梯位齊集80隻Q萌熊貓BB組成的「Chill級熊貓應援團」，零距離與大眾同賀香港新寵誕生。

▲ 新城市廣場Chill Park

此外，商場特意於9至10月份的周末，舉行全方位熊貓主題活動，包括「Chill住Art Jamming 工作坊」毛孩寫生體驗、「Chill Q熊貓D.I.Y應援站」、商戶聯乘熊貓主題餐飲及聯同MOKO新世紀廣場送出海洋公園入場門票，豐富節目浪接浪，定必令各「熊粉」盡興而歸。

西沙GO PARK變身「熊貓世界」

為呼應明年於成都舉辦的世界運動會以及中央政府向香港贈送的一對大熊貓和上月出生的港產龍鳳胎熊貓BB，並慶祝中華人民共和國成立75周年，西沙GO PARK變身為「熊貓世界」，展出75隻環保藝術熊貓。

▲ 西沙GO PARK

大會邀請本地藝術家安泰On Tai聯同一班來自多間中學、大學及有特殊教育需要的學生，共同以「升級改造 Upcycling」的環保方式，回收社區的膠樽和廢紙製作的75隻藝術熊貓，包括一隻約2米高的大熊貓以及74隻不同大小的熊貓寶寶，每隻熊貓均以不同的香港文化及運動造型亮相，可愛度爆燈之餘，更凸顯香港舉辦世界運動會巡迴賽的訊息，等大家來逐一捕捉。

《萌趣熊貓蛋糕》

▲ 《萌趣熊貓蛋糕》

美心西餅全新推出的《萌趣熊貓蛋糕》不單有非常可愛的超萌造型，蛋糕更附上精美插卡，想把熊貓變成男仔就插上俊俏十足的紳士帽，插上少女感滿分的蝴蝶結，頓時就變了個人見人愛的可人兒，趣味滿分！切開蛋糕後三色啫喱糖更多得滿瀉，營造出繽紛歡樂的氛圍！10月8日起即可於美心西餅門市將可愛的熊貓帶回家！

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