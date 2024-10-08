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外國研究丨玩手機1小時視網膜即衰老32天　研究揭恐短命：全因死亡風險增2%

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【視網膜／眼睛衰老／玩手機／護眼／心血管疾病】愛看手機一族注意！有醫生引述外國研究指，長時間使用手機禍害深遠，每多看1小時手機螢幕，視網膜年齡會加速衰老32天，而且更會增加死亡率風險。

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台灣重症科醫生黃軒在Facebook發文表示，都市人經常手機不離手，不但返工看，放工亦看，卻不知原來長時間使用手機對健康的影響不僅僅是眼睛的傷害，更可能縮短壽命。他引述國際期刊《老年醫學》，有關長時間看螢幕對視網膜影響的研究指出，每多看1小時的手機螢幕，視網膜年齡會加速衰老大約32天；長時間看熒幕也會延遲入睡時間，加速視網膜的老化現象。研究並發現，似乎60歲以下人士尤其容易受到影響。

黃軒又指出，另外有研究顯示，視網膜的生物學年齡與實際年齡間的差距，可以用來預測壽命和健康狀況。研究人員發現視網膜年齡，每增加1年，這個人的全因死亡風險增加2%，心血管疾病以外的疾病死亡風險增加3%，這意味著視網膜年齡差距可能反映了個體的整體健康狀況，而不僅僅是衰老速度。

黃軒指出，不要一天到晚盯著手機，會傷害眼睛，這句話可是有科學依據的，而且還可能縮短你的壽命，想要減少手機對身體的影響，最簡單的方法就是「放下手機，早早睡覺。」

同場加映: 15大護眼食物

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