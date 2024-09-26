性病危機｜30歲處男染性病崩潰　醫生揭感染關鍵教3招自保【盤點4大感染高危環境】

▲ 30歲處男染性病崩潰，醫生揭感染關鍵教3招自保。

【性病／性器疣／椰菜花／HPV／感染風險／椰菜花感染途徑／椰菜花症狀／性接觸】沒有性行為都可以感染性病！近日有台灣醫生分享案例，一名30歲男子感染性器疣（俗稱「椰菜花」），但感染位置卻在意想不到的地方；然而他表示自己從未有過性生活，完全無法理解為何會染上性病。

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椰菜花｜處男意外感染椰菜花

台灣顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜在其Facebook專頁拍片分享案例，指一名30歲男子求診，表示無故染上椰菜花，但感染位置卻在肛門。男事主透露，自己還是名處男，從未有過性生活，故此無法理解為何會染上性病。醫生向他問診，該男子表示自己在地盤上班，經常需要使用地盤附近的公廁，並憶述指早前有次在公廁大便時，排出糞便時不慎被濺起的水花沾到肛門，除此之外就沒有任何接觸史。

醫生推斷，該公廁環境可能暗藏HPV病毒（人類乳頭瘤病毒），以致該男子在大便時因不慎沾到帶病毒的廁所水而遭受感染。醫生建議大家，在公廁大便時可以先把一張廁紙放在水中，有助降低糞便墮入馬桶時濺起水花的可能性，而如果廁所附有消毒液，也建議先用消毒液消毒廁板、沖廁按鈕等會接觸到的地方，從而降低感染風險。

椰菜花｜公共環境暗藏感染風險

顧芳瑜指出，常見的性病有很多種，例如椰菜花、梅毒、愛滋病等，而當中以椰菜花最容易在身體各處發生；他表示，過往就有醫生因在手術過程吸入帶有HPV病毒的煙霧，結果在鼻腔內感染椰菜花。

他續指，椰菜花屬於一種HPV病毒，而它並非只靠性行為傳播，在公共場所如公廁、溫泉等地方都暗藏感染風險，而椰菜花的潛伏期很長，不少人都不自知遭受感染，但其實「只是還沒長出來而已」。醫生提醒大家，想避免感染椰菜花就要接種HPV疫苗，除了能預防感染相關性品，亦可防範更多相關病症。

同場加映：

公廁染病毒｜9成「公廁坐墊」有病毒疣 泌尿科醫生：1動作降低感染風險

椰菜花｜日常生活環境可導致間接傳染性病

台灣北醫附醫院泌尿科主治醫生陳偉傑、羅詩修早前在Facebook專頁指，「椰菜花」除了在性關係中傳播，亦可在日常生活環境間接感染，例如：

公廁馬桶若被「椰菜花」患者使用過而未經清潔；

肛門處有小傷口時被馬桶水花濺到；

潮濕環境下接觸到患者的分泌物、傷口。

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椰菜花｜患者受感染後會在2星期至8個月內長出「椰菜花」

據香港衞生防護中心資料，患者受感染後會在2星期至8個月內長出「椰菜花」。以下為男性患者及女性患者最常見的病徵：

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椰菜花｜4招預防感染「椰菜花」

本港皮膚科專科醫生胡惠福早前受訪表示，HPV病毒分為不同類型，如椰菜花是由HPV第6型及第11型病毒導致的傳染病，而尋常疣則是由HPV第2型及第4型的病毒所導致。照顧者手上如有尋常疣，接觸到嬰兒的性器官導致長出的多為尋常疣，而非長出椰菜花。

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胡醫生續指，椰菜花主要經由親密接觸傳播，即使沒有插入式的行為，與器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。

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