親子遊注意｜搭飛機避免吃5種食物飲料　機師警告嚴重後果： 可致肚脹脫水

▲ 資深機師提醒搭飛機應避免5種食物飲料。

【飛機/搭飛機/旅行/旅遊/親子遊/親子旅行】紅葉季即將來臨，相信很多爸媽都會仔女去旅行，不過搭飛機也有不少注意事項。近日有資深機師分享，乘搭飛機途中應避免進食或飲用5種食物和飲品，否則會造成身體不適，嚴重可導致肚脹、脫水等問題。

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親子遊｜搭飛機5個飲食禁忌

根據《紐約郵報》（New York Post）報道，在美國達美航空（Delta Air Lines）任職副機師的Paul Janowicz提醒，乘搭飛機時要注意飲食，他列出5種食物及飲料，建議乘客避免進食或飲用。

1. 酒

不少人為了緩解飛行的緊張感，會在飛機上點一、兩杯酒，但Paul提醒，酒精會讓人脫水，導致在飛行途中感到昏昏沉沉和疲倦。另外，由於機艙內壓力的變化，乘搭飛機時飲酒比在地面上更容易醉酒。

2. 咖啡

很多搭早機的乘客都會喝咖啡提神，不過Paul指出，咖啡是飛行中最應該避免的飲料之一。由於咖啡中的咖啡因容易讓人脫水，加上飛機水箱可能十分骯髒，因此不建議飲用機上的咖啡或茶。

點擊下圖看其餘3種應避免的食物和飲料：

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親子遊｜搭飛機6大衣著禁忌

根據英國傳媒《太陽報》報道，多名空中服務員及專家分享了乘搭飛機時不應穿著的衣服，並拆解箇中原因：

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親子遊｜搭飛機提防「機艙老鼠」

一家大細出外旅遊，謹記貴重物品要跟身！近期爆出多宗機艙盜竊案。騙徒手法層出不窮，想避免成為「機艙老鼠」的搵食目標，首先要認清他們的特徵及偷竊手法。

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