  • 31°C
香港時間：2024925日 (三) 16:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子遊注意｜搭飛機避免吃5種食物飲料　機師警告嚴重後果： 可致肚脹脫水

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

資深機師提醒搭飛機應避免5種食物飲料。

【飛機/搭飛機/旅行/旅遊/親子遊/親子旅行】紅葉季即將來臨，相信很多爸媽都會仔女去旅行，不過搭飛機也有不少注意事項。近日有資深機師分享，乘搭飛機途中應避免進食或飲用5種食物和飲品，否則會造成身體不適，嚴重可導致肚脹、脫水等問題。

親子遊注意｜空姐爆飛機水箱千年唔洗　警告勿點2種飲品【附機上沖奶妙招】

親子旅遊｜出遊行李箱勿用「3種顏色」　航空公司警告：易惹麻煩

最新影片：

童學園
校長專訪｜金巴倫英文幼稚園孕育各界精英　採蒙特梭利教中英數培養自信新一代

親子遊｜搭飛機5個飲食禁忌

根據《紐約郵報》（New York Post）報道，在美國達美航空（Delta Air Lines）任職副機師的Paul Janowicz提醒，乘搭飛機時要注意飲食，他列出5種食物及飲料，建議乘客避免進食或飲用。

1. 酒

不少人為了緩解飛行的緊張感，會在飛機上點一、兩杯酒，但Paul提醒，酒精會讓人脫水，導致在飛行途中感到昏昏沉沉和疲倦。另外，由於機艙內壓力的變化，乘搭飛機時飲酒比在地面上更容易醉酒。

2. 咖啡

很多搭早機的乘客都會喝咖啡提神，不過Paul指出，咖啡是飛行中最應該避免的飲料之一。由於咖啡中的咖啡因容易讓人脫水，加上飛機水箱可能十分骯髒，因此不建議飲用機上的咖啡或茶。

點擊下圖看其餘3種應避免的食物和飲料：

點擊圖片放大
+15
+14

親子遊｜搭飛機6大衣著禁忌

根據英國傳媒《太陽報》報道，多名空中服務員及專家分享了乘搭飛機時不應穿著的衣服，並拆解箇中原因：

親子遊注意｜搭飛機勿穿6種衣服　專家警告： 穿1種褲嚴重可致命

點擊圖片放大
+17
+16

親子遊｜搭飛機提防「機艙老鼠」

一家大細出外旅遊，謹記貴重物品要跟身！近期爆出多宗機艙盜竊案。騙徒手法層出不窮，想避免成為「機艙老鼠」的搵食目標，首先要認清他們的特徵及偷竊手法。

親子遊注意｜廉航再爆「機艙老鼠」案　飛行途中信用卡被偷抵港始知遭狂碌3.6萬

點擊圖片放大
+9
+8

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

國泰飛機糾紛｜內地女搭國泰椅背挨後遭港夫婦辱罵　林日曦畫圖提解決方案人人開心
14:11 2024/09/23
國泰飛機糾紛｜內地女搭國泰椅背挨後遭港夫婦辱罵　林日曦畫圖提解決方案人人開心
親子旅遊｜飛機餐食唔飽想要多份？　空姐教1招秘訣：這情況下最易成功
18:41 2024/08/26
親子旅遊｜飛機餐食唔飽想要多份？　空姐教1招秘訣：這情況下最易成功
親子旅遊｜旅遊達人教搭飛機要坐「最差」座位　列4大好處有機會免費升等
12:22 2024/09/13
親子旅遊｜旅遊達人教搭飛機要坐「最差」座位　列4大好處有機會免費升等

你可能感興趣

國泰飛機糾紛｜內地女搭國泰椅背挨後遭港夫婦辱罵　林日曦畫圖提解決方案人人開心
14:11 2024/09/23
國泰飛機糾紛｜內地女搭國泰椅背挨後遭港夫婦辱罵　林日曦畫圖提解決方案人人開心
親子旅遊｜飛機餐食唔飽想要多份？　空姐教1招秘訣：這情況下最易成功
18:41 2024/08/26
親子旅遊｜飛機餐食唔飽想要多份？　空姐教1招秘訣：這情況下最易成功
親子旅遊｜旅遊達人教搭飛機要坐「最差」座位　列4大好處有機會免費升等
12:22 2024/09/13
親子旅遊｜旅遊達人教搭飛機要坐「最差」座位　列4大好處有機會免費升等
咖啡 兒童健康 機師 網絡熱話 航空

最高瀏覽

超市大搜查｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》比拼8款熱門風筒
超市大搜查｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》比拼8款熱門風筒
旅客觸動酒店灑水系統　房間變水舞間要賠6萬8千元
旅客觸動酒店灑水系統　房間變水舞間要賠6萬8千元
流感疫苗｜2024流感疫苗接種計劃　政府資助8類人士可免費打針【附接種地點名單】
流感疫苗｜2024流感疫苗接種計劃　政府資助8類人士可免費打針【附接種地點名單】
哈佛研究︱菠菜食呢個量患結石風險增30%　醫生：可致腎衰竭
哈佛研究︱菠菜食呢個量患結石風險增30%　醫生：可致腎衰竭
親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話　專家指勿做這2事破壞關係
親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話　專家指勿做這2事破壞關係