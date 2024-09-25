青少年罪行｜4犯罪團伙威逼利誘青少年加入三合會　43人涉刑毀、傷人等7罪被捕

黃大仙警區留意到在暑假期間青少年罪案有所上升，故於今年7月19日至9月24日，舉行「天徑」行動，搗破4個犯罪集團，拘捕43人，包括37男6女，年齡介乎14至21歲，涉嫌干犯「煽惑他人成為非法社團成員」、「自稱三合會成員」、「傷人及毒品」、收數引起的「刑事毀壞案」、「藏有攻擊性武器」、「勒索」及「盜竊罪」。

▲ 涉案犯罪得益及證物。

行動中，警方留意到有三合會背景的同黨活躍於區內，並潛伏在學校及青少年不同的熱門聚會地點，包括遊戲機中心、娛樂場所、籃球場等，以威逼利誘的方式要求青少年加入三合會，故警方派員到上述地方進行情報搜集，成功鎖定4個由青少年組成的犯罪團伙，大部分骨幹成員就讀區內學校，他們以威嚇及毆打校內其他學生，以收取保護費，其中一名受害學生每周被收取300至400港元，為期超過半年，涉及總金額達超過8,000港元。

另外，有骨幹成員為加強勢力，會向青少年提供金錢及毒品，利誘他們成為新成員，以擴大犯罪團伙的勢力，並利用青少年作為犯案的工具，不法份子向青少年灌輸「基於他們未成年毋須負上刑事責任」，藉此操控這班青少年進行盜竊、販運毒品及私煙、收數淋紅油、打鬥、洗黑錢等罪行。當被招攬的青少年拒絕的時候，骨幹成員會毆打、勒索及禁錮青少年，威嚇他們就範。

警方相信，已成功瓦解4個由青少年組成的犯罪團伙，並打擊區內涉及青少年的罪案。

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