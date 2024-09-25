  • 30°C
香港時間：2024925日 (三) 14:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

青少年罪行｜4犯罪團伙威逼利誘青少年加入三合會　43人涉刑毀、傷人等7罪被捕

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 55 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

黃大仙警區留意到在暑假期間青少年罪案有所上升，故於今年7月19日至9月24日，舉行「天徑」行動，搗破4個犯罪集團，拘捕43人，包括37男6女，年齡介乎14至21歲，涉嫌干犯「煽惑他人成為非法社團成員」、「自稱三合會成員」、「傷人及毒品」、收數引起的「刑事毀壞案」、「藏有攻擊性武器」、「勒索」及「盜竊罪」。

涉案犯罪得益及證物。

行動中，警方留意到有三合會背景的同黨活躍於區內，並潛伏在學校及青少年不同的熱門聚會地點，包括遊戲機中心、娛樂場所、籃球場等，以威逼利誘的方式要求青少年加入三合會，故警方派員到上述地方進行情報搜集，成功鎖定4個由青少年組成的犯罪團伙，大部分骨幹成員就讀區內學校，他們以威嚇及毆打校內其他學生，以收取保護費，其中一名受害學生每周被收取300至400港元，為期超過半年，涉及總金額達超過8,000港元。

另外，有骨幹成員為加強勢力，會向青少年提供金錢及毒品，利誘他們成為新成員，以擴大犯罪團伙的勢力，並利用青少年作為犯案的工具，不法份子向青少年灌輸「基於他們未成年毋須負上刑事責任」，藉此操控這班青少年進行盜竊、販運毒品及私煙、收數淋紅油、打鬥、洗黑錢等罪行。當被招攬的青少年拒絕的時候，骨幹成員會毆打、勒索及禁錮青少年，威嚇他們就範。

警方相信，已成功瓦解4個由青少年組成的犯罪團伙，並打擊區內涉及青少年的罪案。

湊得輕鬆啲
日式便當｜化妝師巧手製「龍貓」返學便當　可愛造型引女兒老師拍照留念

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

中小學教育 勒索 罪行 盜竊罪 黃大仙 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

超市大搜查｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》比拼8款熱門風筒
超市大搜查｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》比拼8款熱門風筒
旅客觸動酒店灑水系統　房間變水舞間要賠6萬8千元
旅客觸動酒店灑水系統　房間變水舞間要賠6萬8千元
流感疫苗｜2024流感疫苗接種計劃　政府資助8類人士可免費打針【附接種地點名單】
流感疫苗｜2024流感疫苗接種計劃　政府資助8類人士可免費打針【附接種地點名單】
哈佛研究︱菠菜食呢個量患結石風險增30%　醫生：可致腎衰竭
哈佛研究︱菠菜食呢個量患結石風險增30%　醫生：可致腎衰竭
親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話　專家指勿做這2事破壞關係
親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話　專家指勿做這2事破壞關係