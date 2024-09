親子模仿大賽 - 05號參加者Jeremy Ning On小朋友

參加者描述: We are very very privileged to be a happy family in HK and had so much fun travelling with Ting Ting and also we love the Choi Hung estate people ❤️ just hope to learn and speak fluent canton in time to enjoy dim sum with our friends !



We call each other Toasty and Coasty!!

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

小一派位|25/26小一自行分配學位必睇至齊懶人包 計分攻略+獨家小一面試攻略+解構陷阱位+校園特色介紹【不斷更新】

每星期免費下載中、小學: 中文、英文、數學、常識、中史 練習&試題區 【點擊即睇】

追蹤TOPick WhatsApp頻道,立即追蹤隨時接收教育、健康、親子、休閒、娛樂消息!

【TOPick搜羅最齊食用安全報道,更多安全清單】詳情: https://www.hket.com/page/410