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雙職家庭｜3孩在職爸放工做家務兼湊仔呻地獄　網民力推3大神級家電助減壓

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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一名育3孩的在職爸爸大呻，放工後做家務兼湊仔是地獄，網民推介3款神級家電有助減壓。

【雙職家庭/在職爸爸/親子關係/工作壓力/情緒管理/時間管理/智能家電】工作和家庭之間的失調，是雙職父母很多時都會遇到的問題，尤其是在沒有長輩協助情況下，如何有效分擔家務並妥善安排時間，成為了他們的困擾。最近，一名在職爸爸網上發文求助，既要工作又要撫養3名幼童，讓他感到筋疲力盡，網民以過來人力推這3款神級家電助減輕壓力。

最新影片︰

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校長專訪｜金巴倫英文幼稚園孕育各界精英　採蒙特梭利教中英數培養自信新一代

雙職家庭｜家務分擔困難

一名台灣男網友在PTT討論區發文，表示目前家中的孩子歲數分別為5歲、3歲和1歲，夫妻雙方均有工作，但他工作還算自由，平常都是5時接小孩，然後回家吃飯洗澡，約9時多上床睡覺，事主稱這段時間往往是他們一天中最疲累的時刻，這樣的生活模式導致他們經常熬夜，甚至有時不小心睡過頭，起床就4、5時了！只能急急忙忙洗衣服、曬衣服、洗碗，然後補前一天的工作進度。

律師媽媽｜朱千雪抱仔在家工作「成就解鎖」　靠2招時間管理法兼顧事業與湊B

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雙職家庭｜時間管理的挑戰

雖然雙方家長有時會來幫忙，但只要是「2打3」的那幾天，就會搞得筋疲力盡，情緒容易變得焦躁。家務、工作都做不好，當小孩生病時，帶他們去看醫生更是令人頭痛，晚上只能「1打2」，要不就下午請假去看醫生，倘若3個孩子輪流感冒發燒根本是「地獄」，假也不能隨便請，只要有一個小孩在家，就不用做事了。事主坦言，生活品質開始有點受影響，讓原本就緊張的生活變得更加艱難，因此向網友求助：「有沒有類似情況的網友可以分享一下，你們家是怎樣運作？」

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雙職家庭｜智能家電解決方案

此文一出，網民紛紛留言同情事主，並分享解決方法，例如制定家庭計劃表，明確分配每個人的家務責任，並利用周末的時間進行集中清理。此外，有網民力推智能家電來分擔家務，「洗碗機、乾衣機、掃地機，減少家務事」、「降低標準不摺衣服，衣服永遠都在梳化上」、「請鐘點阿姨幫忙家務＋三機買起來」、「買洗脫烘，認真，衣服丟進去就好了不用曬衣服收衣服。」

也有網友以過來人分享經驗鼓勵事主，「一個負責家務，一個負責3個小孩，很累，所以也會盡量讓大的（小孩）自理，也可以帶頭帶著弟妹做」、「建議：1.儘量不要煮，買三機（洗碗機、烘衣機、掃地機）。2. 請家事阿姨。3.小孩儘可能遲啲接，能多爭取多一點時間，能延托就延托」、「我家直接請長輩來同住幫忙顧一個。家事標準放到最低，洗碗機是我家最勤勞的那一個」。

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