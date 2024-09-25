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移民加拿大｜舉家移民溫哥華極速融入新生活　容羨媛讚讀書環境好：小息到大草地放空

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 14 分鐘前

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東張西望前主持容羨媛舉家移民溫哥華，跟TOPick分享新生活點滴！

【移民加拿大/移民溫哥華/加拿大升學/加拿大留學/東張主持/容羨媛】東張前主持容羨媛早前離巢TVB，更舉家移民加拿大溫哥華開展新生活，日前容羨媛於社交網上載影片曝光加國的生活兼留言：「呢個世界好大，我想襯仲有勇氣同力氣，去見識一下！Hello溫哥華嘅朋友，今後請多多指教！」

從片段所見，容羨媛帶子女到動物園、溜冰場以及遊樂場耍樂，其大女兒於當地繼續學跳舞，似乎極速適應當地生活。

移民加拿大｜容羨媛：我們一家好正面

容羨媛接受TOPick訪問，她透露一家四口居於華人集中地BC省，無論飲食和語言溝通方面，適應上不太困難：「我們來了只是一個月，因為太多事情要處理，所以並非所想那麼悶，我們一家都好正面，抱著迎接新環境的心態。」

由於現今很流行旅居，容羨媛抱著去另一地區生活，感受不同的生活方式和節奏。

容羨媛一家四口移民溫哥華！（被訪者提供）

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至於挑選移居溫哥華的原因，只因容羨媛的丈夫年少時曾於當地留學，對該處比較熟悉，至於移民的原因，她解釋：「並非完全為小朋友，其實由至大我都想去外國生活，很想做交換生或者去working hoilday，可惜一直苦無機會，現在趁小朋友要升學，一石二鳥完成兒時夢想。」

容羨媛一對仔女分別11歲和8歲，由於在港時就讀傳統學校，故他們要花時間適應全英語授課，她說：「聽朋友說小孩子幾個月後就習慣，所以我也不太擔憂，另外他們每日都結識到新朋友，但未算好close。」

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移民加拿大｜學校著重課餘活動

容羨媛起初以為外國學校沒有功課，原來非也，她說：「大女就讀Grade 6，放學回家要做一至兩張paper sheet，細仔就就讀Grade 4，放學回來真的沒有功課。」

不過當地學校著重學生課內外的生活平衡，故課餘時學生要「忙」於玩，她說：「校園生活真的好開心，跟香港不同在於小息或放飯時，學校規定學生一定要出去playground玩，那段時間課室是『有出無入』，會看到學生在放空、躺平或周圍走，每間學校都有好大的草地，是當地教育局訂立要安排小朋友去玩，不可以留在課室溫習，我覺得幾好，跟香港好不同。」

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移民加拿大｜容羨媛子女學懂做家務

移居溫哥華後，容羨媛跟子女的相處時間變多，關係比從前親密，加上沒有聘請傭人，子女比前獨立兼幫忙做家務，令容羨媛感欣慰。

他們飯後會拿碗碟去洗、吸塵抹地與及自己弄下午茶，現在無得倚賴「姐姐」要靠自己，他們覺得家務新奇有趣，在香港生活無法不聘請「姐姐」，反而在這裡可以迫他們自立成長。

至於工作方面，容羨媛會努力經營個人社交平台，更有意重操故業：「我希望在YouTube頻道裡秉承東張精神，但要先賣個關子，另外稍後跟章志文於電台開咪。」容羨媛續說沒有藝人包袱，想嘗試不同的工作：「來這裡是要感受生活，加上人生走到一半，今年踏入40歲好想開始新的一頁。」

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