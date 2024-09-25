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全紅嬋丨全妹放假盡情吃喝長胖　全紅嬋用計避開教練陳若琳體重抽查

社會

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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全紅嬋明顯長胖了。

【全紅嬋 / 全妹 / 國家隊 /  陳若琳】國家隊奧運跳水金牌得主全紅嬋（全妹）在本月20日結束一周假期，離開廣東湛江的家鄉歸隊。在回歸國家隊前，全紅嬋於周日（9月22日）到澳門出席「灣區升明月」音樂晚會，並上台表演唱歌跳舞。

人氣爆燈的全妹在當晚音樂會被眾明星藝人如成龍、黃曉明、曾舜晞、張譯等「集郵」，可見十分受歡迎。

而全紅嬋在今日（9月25日）於個人微博上載在音樂晚會與影星的合照外，並有與國家隊乒乓球運動員樊振東的合照，在此合照特別可見全妹的臉圓了不少，明顯長了肉。

全紅嬋｜全紅嬋跳水前用半小時綁綳帶曾摔到想放棄　教練：長年累月的傷病勞損

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全妹避陳若琳問題

難得可以放假休息不用控制飲食，為食的全紅嬋近幾日不斷盡情吃喝，在不少網上短片可見，全妹飲奶茶、食牛扒等，十分開懷。

不過其實早在今個月初，陳若琳便曾在社交網站開玩笑留言指愛徒「小臉圓了不少」，而全紅嬋即上載一張寫住「不敢吭聲」的圖片作回應。

另外，內地傳媒稱，全紅嬋在昨日出席直播節目透露，之前一晚被陳若琳問及現時體重狀況，全妹表示：「我回答她，這裏沒有秤，秤不了。」回答得十分可愛。

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