網絡熱話｜iPhone 4S入錯密碼被鎖機10年　女生記錄解鎖一刻感慨萬分　甘願漫長等待只為1件事

▲ 內地一名女生的iPhone 4S因為入錯密碼而被鎖機10年，近日到達限期終於再次成功解鎖。

【iPhone／iPhone 4S／手機／密碼／解鎖／數據】iPhone手機的密碼設有輸入次數限制，如果一直輸入錯誤密碼，便會導致手機被鎖定，停用時間更會隨著錯誤次數而變長。為了重新解鎖手機，你又願意付出多少時間等待？內地一名女生的iPhone 4S過去疑似因為密碼輸入錯誤而導致手機被鎖長達10年，如今終於到達期限，她將過程拍成影片，並錄下解鎖一刻，吸引近2,000萬人觀看。

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內地女網民「伊娜娜」近日在社交平台「抖音」上分享影片，表示自己擁有一部iPhone 4S手機，不過她在2015年更換新手機後，其家長疑似因為輸入錯誤密碼而導致解鎖失敗，手機自此被鎖上。

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伊娜娜發現時，手機上顯示需要8萬多小時才能夠再次進行解鎖，時間大概需要10年左右。由於已經更換手機，因此她當時決定作罷，並逐漸淡忘這件事。直到近日她突然想起手機仍然鎖著，心血來潮之下購買電線為手機充電，成功開機後發現只剩288分鐘（即4小時48分鐘）就能解鎖，令她相當期待，也因此拍成影片記錄。

影片發布後引起極大迴響，更吸引近2,000萬網民觀看，於是她決定拍攝續集，記錄近10年後再次解鎖手機的一刻。伊娜娜輸入密碼後成功解鎖，在相簿內找到已過世的寵物貓影片，因此十分感慨；她表示自己之所以甘願等待多年而沒有選擇「刷機」，也是因為捨不得手機內的這些數據。

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事件引起熱烈討論，對此Apple的客服人員就解釋，通常是螢幕鎖定密碼輸入錯誤，才會導致手機被鎖定、需要等候一段時間才能解鎖。以前若是輸入密碼錯誤，確實有可能被停用10年，不過現在已經縮短時間，不會再讓客戶等這麼久。

客服人員又表示，無論顯示的停用時間是否到期，客戶其實都可以透過Apple ID抹除手機數據，重新將手機解鎖；但如果想保留手機裡的資料，就只能等候停用時間到期，並且輸入正確的密碼，才能夠順利解鎖。

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