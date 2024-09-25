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北部都會區｜古洞北／粉嶺北發展專用安置屋邨料明年3月入伙　提供約1800個單位

社會

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最後更新： 56 分鐘前

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（北部都會區Facebook圖片）

受北部都會區古洞北／粉嶺北階段發展影響的住戶，需在今年第三季至2026年第一季分批遷出。當局指，按照目前建築進度，兩個專用安置屋邨的租住單位在2025年3月左右入伙，獲分配這些租住單位的受影響居民的遷出時間將在入伙時間之後，讓受影響居民能無縫遷入租住單位。

發展局、地政總署、土木工程拓展署及房協代表昨日（24日）晚上與受影響居民會面，講解有關專用安置屋邨的最新資訊和居民的遷出安排。繼今年較早時候開售洪水橋專用安置屋邨的資助出售單位，房協將於10月底接受粉嶺百和路及洪水橋專用安置屋邨的租住單位申請。

房協指，若申請入住專用安置屋邨出租單位的住戶有經濟困難，可申請繳交特惠租金。詳情會在臨近接受申請時公布。至於百和路專用安置屋邨的資助出售單位，房協會適時啟動銷售程序。政府及房協屆時會通知受影響居民有關詳情，並邀請有興趣居民提交申請。

就受古洞北／粉嶺北餘下階段發展影響的1065 個住戶，截至今年7月底已有370個合資格住戶獲安置上樓、11個住戶獲現金特惠津貼、573個住戶的申請正在處理或尚待提交補充資料，111個住戶則不合資格。

洪水橋和百和路兩個專用安置屋邨，共提供約800個租住單位和約1,000個資助出售單位，於本年底至明年陸續落成。

當局鼓勵尚未進行安置補償資格審核的居民及早聯絡地政總署，以便個案能早日處理。地政總署亦會繼續主動接觸受影響居民，處理居民的補償和安置申請。除專用安置屋邨外，居民也可選擇房委會公屋安置或現金補償。簡化或組合程序，至於專業人士審批工作，當局會與相關專業團體商討。

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