十一國慶｜旅監局料黃金周約925個內地團訪港　涉及3.6萬人次

▲ 旅監局聯同香港海關到多個旅客購物熱點巡查，並提醒旅客訪港旅遊時的注意事項，加強保障入境旅行團旅客的權益。(旅監局提供)

臨近2024年內地國慶黃金周假期，旅遊業監管局表示，預計期內訪港的內地入境旅行團約925團，平均每日約132團，涉及旅客約3.6萬人次；並已就入境旅行團管理安排與相關政府部門及業界單位溝通協調。

▼ 點擊圖片放大

旅監局指，已採取連串行動及措施加強管理內地入境旅行團的運作，分別於2024年8月23日及9月20日參與由文化體育及旅遊局召開的統籌內地國慶黃金周假期（2024年10月1日至7日）接待訪港旅客協調工作跨部門會議，就入境旅行團管理安排與相關政府部門及業界單位溝通協調。

一直以來，內地黃金周入境旅客大部份以「個人遊」模式訪港，旅行團旅客較多選擇錯峰訪港。根據業界向旅監局提供的最新資料，預計在2024年內地國慶黃金周期間訪港的內地入境旅行團約925團，平均每日約132團，涉及旅客約36,000人次。

旅監局提醒，持牌旅行代理商及導遊必須嚴格遵守《旅遊業條例》及《持牌人指令》的規定；於規劃景點行程時，應採取適當的分流措施，做好人流、景點和旅遊巴管理等協調工作，避免同一時間有過多旅行團到訪同一個地方；以及須時刻注意特別交通安排及景點相關的資訊，以確保行程暢順，為旅客帶來良好旅遊體驗。

旅監局又指，於9月9日聯同旅遊事務署，及多個政府部門代表到訪尖沙咀天星碼頭及附近提供維港遊服務的碼頭，並到土瓜灣考察入境旅行團註冊商店及餐飲處所，視察相關單位有關優化人流的管理安排。此外，旅監局聯同海關（2024年9月20日）到尖沙咀、土瓜灣、紅磡及九龍灣區內巡查入境旅行團註冊商店及購物熱點，加強保障入境旅行團旅客的權益。

就不少內地入境旅行團將香港大學（港大）納入訪港的行程中，旅監局指，自2024年7月起便一直與相關旅行代理商保持緊密溝通，並於2024年8月19日晚上聯同西區警區於港大外薄扶林道一帶路段指示旅遊巴於合適地點上落客，以確保內地入境旅行團的活動能有序及妥善進行，減低對社區及市民造成的影響。

在內地國慶黃金周假期期間，旅監局表示，會加派人手巡查較多入境旅行團活動的地點，包括主要入境口岸、註冊商店、熱門旅遊景點，以及入境旅行團到訪的餐飲處所等，確保旅行團的旅遊活動有序進行，求助熱線3698 5900的服務時間由早上9時至晚上6時，向有需要的團隊旅客及導遊提供協助。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】