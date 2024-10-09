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經痛元兇｜月經期間常喝1種飲品痛多124%　研究揭轉飲咖啡可紓緩經痛【集合中西醫改善經痛良方】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 54 分鐘前

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【經痛／月經／經期／止痛藥／汽水／咖啡】不少女士們每月例行「痛一次」，狂吃止痛藥無效，就算平日已經很養生，不喝凍飲、不吃生冷食物亦無補於事。有研究指出，經痛成因與汽水息息相關，經常飲汽水，經痛出現機率高1.24倍。研究亦發現，最佳止痛飲料竟然是這種飲品。

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Sick問識答
Sick問識答｜經常著高踭鞋恐致經痛？中醫拆解6大成因+調經宜忌

經痛成因｜研究揭常飲汽水 容易出現經痛

近日刊載在國際醫學期刊《Scientific Reports》的一項關於經痛成因研究，指出女士來經時喝高糖碳酸飲料，經痛發作的機會高1.24倍。研究團隊亦引用過往研究，說明來經時喝咖啡能夠放鬆子宮，減少經痛出現。

經痛成因｜飲咖啡可減輕經痛

研究團隊一共招募1,809名中國女大學生，平均年齡為19.7歲，有47.1%參加者在過去3個月曾經歷經痛。當中有51.2%的人曾飲用碳酸飲品、44.8%曾飲用咖啡。研究結果顯示，曾飲用碳酸飲品的女士出現經痛的頻率，比沒有飲用的女士高出1.24倍，而經痛的嚴重程度亦與碳酸飲品的攝取量有關；且攝取頻率越高，經痛程度越嚴重。研究團隊解釋，經痛成因與營養攝取不平衡所致，造成子宮肌肉痙攣。若女性經常飲用碳酸飲品，在排卵期時子宮內膜會分泌更多前列腺素（PGs），增加子宮收縮的強度，從而誘發嚴重經痛。

過往已有研究指出，多喝咖啡能夠紓緩經痛，因咖啡因能夠增加有中和經痛作用的前列腺素E1（PGE1）分泌。是次研究中亦發現，有飲用咖啡習慣的女士，出現嚴重經痛的機率相對較低，研究人員推測可能與咖啡因收縮血管和減少經血量，達致減輕經痛有關。

同場加映：中西醫改善經痛良方 止痛食物+穴位按摩

經痛成因｜2大穴位按摩調和經痛

台灣中醫師胡馨方早前在其Facebook專頁中分享2大穴位按摩，月經來臨前做有助調和經痛：

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經痛成因｜5招快速紓緩痛經

註冊中醫師周家敏接受訪問時表示，臨床上可將經痛分為「寒性」及「氣滯血瘀型」2種，與生活習慣及環境等因素有關。若想快速紓緩經痛不適，可參考以下5個做法，都能做到緩減及止痛作用。

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經痛成因｜補鈣補鎂改善經痛食譜

台灣營養師李婉萍亦曾於其Facebook專頁中說明，經痛是女性在月經期間，子宮內膜前列腺素增高，導致子宮平滑肌收縮強度過大，引致血管痙攣而出現的疼痛，情況像大家沒有運動習慣，突然劇烈運動2天後，全身感到痠痛無力。她提醒大家，要預防和改善經痛就要補充足夠鈣質和鎂，兩者之間是相輔相成的，建議攝取比例為「鈣：鎂=2：1」，也是最符合人體血液的比例，她又分享一個補鈣補鎂改善經痛食譜：

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經痛成因｜6種食物趕走經痛

台灣婦產科醫生張瑜芹曾在其Facebook專頁指出，不少女生每月都要經歷「折磨」，除了吃止痛藥外，亦可以補充營養素來止痛。她建議可多吃24種食物來補充營養素，首選「6種趕走經痛好食物」：

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黑巧克力：含有豐富的鎂，有助止痛與穩定心情。

其他食物：香蕉、百香果、楊桃、櫻桃

小魚乾：補充足夠鈣質，減緩子宮痙攣和收縮

其他食物：牛奶、雞蛋、蝦子、牡蠣

豬瘦肉：富含維生素B1，可以提升疼痛耐受性

其他食物：糙米、燕麥、全穀類、豆類

熱紅豆湯：溫熱可以促進血液循換，改善經痛，豐富鐵質還能改善經期的貧血。

其他食物：紅肉(牛、羊、豬)、豬血、鴨血、豬肝

杏仁：鈣質豐富，可以調節子宮肌肉收縮

其他食物：瓜子、花生、黑芝麻、榛果

鮭魚：魚肉富含Omega-3脂肪酸，可以舒緩疼痛、減緩發炎

其他食物：鯖魚、虱目魚、核桃、魚油

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