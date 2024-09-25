加學費｜53直資學校平均加4.7%學費創疫後新高　女拔轉制19年來首獲准加價

▲ 女拔新學年學費上調至4萬元，按年升5.26%。（資料圖片）

直資學校學費加風持續，全港53間直資學校（佔75.7%）獲教育局批准於新學年加學費，整體直資學費平均加幅為4.76%，創近5年新高。

目前全港有70間直資學校，包括9間中學暨小學分開計算。教育局今日（25日）公布，截至上月底收到53間直資學校申請調整學費，最終全數獲批，比去年的48間多出1成。直資學費平均加幅為4.76%，比去年的4.09%，上升0.67個百分點，亦是2020年以來最高。

其中由2005/06學年起轉制直資的傳統名校拔萃女書院，過去19年學費均維持在每年3.8萬元，期間曾在2020年公布擬加學費至4萬元，但當時不獲教育局批准，最終在2024/25學年獲批准上調至每年4萬元，按年加幅5.26%。

女拔校方曾在5月回覆傳媒查詢表示，該校過去19年來不曾加學費，有賴校長劉靳麗娟「持家有道、審慎理財」，才能維持學校課程、課外活動以至設施、設備的質素，並解釋「現在物價與19年前相比完全不是同一回事，在直資學界間亦是合理的調整」，認為「現在是合適時機微調學費」。

其他傳統名校，以聖保羅男女中學及其附屬小學學費加幅較高，中一及小一學費去年已上調1成，2024/25學年再獲准加1成，中一學費增至79,700元，小一學費則增至77,800元。拔萃男書院及附小學費均獲准上調3.5%，中一及小一學費分別增至59,860元及55,000元。

另外，教育局另接獲73間私校及65間國際學校申請加學費，除了1間國際學校申請不獲批准，其餘73間私校及64間國際學校申請均已獲批准，平均加幅分別為5.36%及4.53%。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】